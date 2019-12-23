HİLEYLE 100 BİN EURO ÇALDILAR!

Girne’de, önceki gün, döviz bürosundan hileyle 100 bin euro çalan iki şahıs Güney’e kaçtı.



Girne’de önceki sabah saat 11.00 sıralarında Ziya Rızkı Caddesi üzerinde faaliyet göstere “Niziplioğlu” isimli döviz ofisine giden iki erkek şahıs, Türk Lirası olarak karşılığını getireceklerini belirttikten sonra, döviz bürosu sahibi tarafından hazırlanan 100 bin Euro nakit paranın içinde bulunduğu zarfı, döviz bürosu sahibinin boşluğundan faydalanıp kendi tasarruflarında bulunan çantadan çıkardıkları ve üzerinde 500 Euro ve alt kısımlarında beyaz kağıtların bulunduğu destelerin yerleştirildiği aynı tipteki zarf ile değiştirdikten sonra, paranın karşılığını getirmek vaadiyle olay yerinden ayrıldı.



Polis açıklamasında, döviz bürosu sahibinin olayı fark etmesi ve 13.00 sıralarında olayı polisin bilgisine getirmesi üzerine yürütülen ileri soruşturma kapsamında bahse konu şahısların N.P.(E-42) ve T.S.(E-68) olduğu ve aynı gün saat 12.00’de Lefkoşa’da Lokmacı Kara Giriş-Çıkış kapısından GKRY Bölgesine geçiş yaptıkları tespit edildi.



Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.