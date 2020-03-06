Hindistan cevizi yağının saça faydaları nelerdir? Saç çıkartır mı?

Taze, sağlıklı bir saç derisi ve güneş ışığında parlayan büyülü saçlar için Hindistan cevizi yağı kullanılır. Bu doğal, tropikal harikası, saçın ve saç derisini besleyen ve koruyan E vitamini ve yağ asitleri ile doludur. Hindistan cevizi yağı, saç köklerinin içindeki sebumun temizlenmesine yardımcı olur, bu da saçınızın genel olarak daha sağlıklı görünmesini sağlar.

Hindistan cevizi yağı, saç derisini besler ve her saç teline nem verir. Bu sayede saç kepekten arındırılır. Saç kırılmalarına karşı daha dayanıklı olan daha güçlü, daha sağlıklı saçların çıkmasını sağlayan Hindistan cevizi yağı, saça parlaklık kazandırır. Bu yağ, donuk, kaba saçları parlak ve yumuşak hale getirir. Kıvırcık veya dalgalı saçlılar için ide bir kurtarıcı olan Hindistan cevizi yağı, saçın sakin kalmasına ve saçtan fırlayan küçük tüylerin inmesine yardımcı olur.

Parlaklık arttırıcı ve esneklik sağlayan bu yağ kuru saçlar için kullanıldığında saça parlaklık katar ve saç lifi esnekliğini artırır. Bu da saç telleri arasındaki sürtünmeyi ve statik elektriği azaltır. Hindistan cevizi yağı aynı zamanda tahriş olmuş kafa derilerine masaj yoluyla emdirilir. Yağ asitlerinin bolluğu bir yandan kuru bir kafa derisini nemlendirirken diğer yandan cilt rahatsızlıklarıyla savaşır.



Hindistan Cevizi Yağı Saç Çıkarır mı?



Hindistan cevizi yağı, yaklaşık 4.000 yıllık belgelenmiş tarihsel kullanımı ile çok sayıda sağlık yararına sahiptir. Hindistan Cevizi yağı, mevcuttaki saç tellerinin güçlenmesine yardımcı olur. Hasar görmüş veya bölünmüş saç uçlarına etki eden Hindistan cevizi yağı her bir saç telini kökten uca koruyabilir ve daha uzun, canlılık dolu, daha sağlıklı saçların oluşmasını sağlayabilir.



Hindistan cevizinin içinde bulunan laurik asit, Hindistan cevizi yağının yaklaşık %50'sini içeren iyi yağlardan biridir. Laurik asit, anne sütünde bulunan, sağlıklı bir metabolizmayı destekleyen ve mantar önleyici, antiviral, antibakteriyel sağlık koruma özelliklerine sahip nadir bir orta zincirli yağ asididir. Vücut tarafından daha kolay emilir ve vücut için bir enerji kaynağıdır.



Hindistan Cevizi Yağı Faydaları



Hindistan cevizi yağı ayrıca E, K vitamini ve demir içerir. Bu vitaminler cilt bakımı için mükemmeldir ve özellikle kuru cilde sahip olanlar için oldukça etkili bir nemlendiricidir. Hindistan cevizi yağı ayrıca kırışıklıkların azalmasına ve cilt sarkmalarının gecikmesine yarar. Dermatit, egzama ve hatta sedef hastalığı gibi çeşitli cilt problemlerini tedavi eder.



Yüksek kolesterol, sindirim, bağışıklık arttırıcı özellikleri bulunan Hindistan cevizi yağı kilo kaybına da yardımcı olur. Çünkü pankreas üzerindeki stresi kaldırarak vücudun metabolik hızını arttırır, böylece vücut daha fazla enerji yakar. Hindistan cevizi yağındaki doğal antioksidanlar ve besinler saçınızın gücünü, yumuşaklığını ve parlaklığını artırmak için mükemmel bir kaynaktır.



Hindistan Cevizi Yağı



Hindistan cevizi yağının vücuda birçok faydası vardır. Bu faydalardan bazıları şunlardır;



- Besleyici ve Nemlendirici



Hindistan cevizi yağı, cilt, saç ve yemek için kullanılabilen çok nemlendirici olan sağlıklı bir yağdır.



- Antimikrobiyal



Hindistan cevizi yağı cilt, saç ve saç derisi için özellikle zararlı mikroorganizmalarla ve hatta yutulduğunda bağırsak bakterileri ile savaşabilir.



- Yoğun Besin İçeriği



Yağ asitleri bakımından zengin olduğu için Hindistan cevizi yağı, topikal veya dahili olarak kullanıldığında vücudun işleyişini dengeler.



- Hindistan Cevizi Yağı İltihabı Azaltabilir



Araştırmalar Hindistan cevizi yağının anti inflamatuar olduğunu göstermiştir. Bu yağ yutulduğunda vücuttaki iltihabı azaltan, cilt ve saçtaki iltihabı sakinleştirebilen bir özelliğe sahiptir.



- Hindistan Cevizi Yağı Sayısız Farklı Saç Bakımı İçin Kullanılabilir



Hindistan cevizi yağı saç büyümesine, saçın güneş korumasına yardımcı olabilir. Ayrıca saç derisinde üreyen kepek ve bitleri ortadan kaldırır.

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