Hindistan’da sokağa çıkma yasağı ilan edildi!

Hindistan'ın Maharashtra eyaletinde binlerce kişi, sokağa çıkma yasağı devreye girmeden eyaleti terk etmek için tren istasyonlarına akın etti

Modi, halka sesleniş konuşmasında, “Mevcut durum göz önüne alındığında, ulusal izolasyon 21 gün, 3 hafta uygulanacak. Hindistan’ı kurtarmak için ülkenin her bir vatandaşına saat 00.00’dan itibaren evden çıkması tamamen yasaklanıyor. Her bir köy, ilçe sıkı izolasyon altında bulunuyor” dedi.

Modi, vatandaşlara 22 Mart Pazar günü saat 07.00 ilâ 21.00 arasında evlerini terk etmeme ve ayrıca önümüzdeki birkaç hafta için dolaşmalarını sınırlandırmaları çağrısında bulunmuştu. Daha sonra Hindistan hükümeti halktan, ev karantinalarını 31 Mart’a kadar uzatmalarını istemişti.

Koronavirüs kapan insanın ilk başlarda normal göründüğünü ve hiçbir belirti göstermediğini hatırlatan Hindistan Başbakanı, “Bu yüzden ihtiyati tedbirlere uyun ve evlerinizde kalın. Eğer önümüzdeki 21 günde bu sorunla baş edemezsek 21 yıl geriye düşeceğiz” açıklamasında bulunmuştu.

Hindistan Sağlık Bakanlığı’nın verileri göre ülkede 519 vaka saptandı, 10 kişi hayatını kaybetti. Ayrıca 40 hasta da iyileşerek taburcu edildi.