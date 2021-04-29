Hindistan'daki ölümcül Covid-19 krizi neden tüm dünyayı tehdit ediyor?

Dünya corona virüs pandemisiyle savaşırken ortaya iki ayrı senaryo çıktı. ABD ve İngiltere gibi ülkelerde, yeni aşılanmış insanlar uzun bir ayrılık döneminden sonra sevdiklerine sarılıyorlar. Hindistan'da ise perişan durumdaki aileler ölülerini sayıyor. Ülkede yeni vakaların sayısı her gün yeni rekor seviyelere çıkarken, hasta insanlar, yatakları ve oksijeni tükenen hastanelerden geri gönderiliyor.

Bununla birlikte uzmanlar, virüs ne kadar yayılırsa, mutasyona uğraması ve mevcut aşılara nihayetinde direnebilecek varyantlar yaratma olasılığının o kadar yüksek olduğunu ve bu durumun diğer ülkelerin pandemiyi kontrol altına almasını tehdit ettiğini söyledi. Aynı zamanda dünyanın en büyük aşı üreticilerinden biri olan Hindistan’ın durumu Güney Afrika ve Brezilya'nın da dahil olduğu 92 yoksul ülkenin aylarca hatta yıllarca tamamen aşılanamaması anlamına geliyor.

SON 24 SAATTE YAKLAŞIK 380 BİN VAKA MEYDANA GELDİ

Hindistan son 24 saatte 379 bin 459 vaka ve 3 bin 647 ölüm bildirerek yeni bir rekor kırdı. Hindistan'ın ölümcül ikinci Covid-19 ikinci dalgası, Delhi, Mumbai, Lucknow ve Pune gibi büyük şehirleri mahvetti. Hastaneler ve krematoryumlarda yer kalmadı ve cenazeler otoparklarda yapılıyor. Ancak pandemi, yıkımın büyük ölçüde eksik bildirildiği birçok küçük şehri, kasabayı ve köyü de etkisi altına aldı.

Ancak, Hindistan’daki yıkıcı salgın tüm dünya için bir tehdit oluşturuyor. ABD’de Brown Üniversitesi Halk Sağlığı Okulu dekanı Dr. Ashish Jha, "Hindistan'a yardım etmezsek, dünya çapında bir vaka patlaması olacağından endişeleniyorum. Bu nedenle Hindistan'daki Covid salgını, koordineli bir yanıt gerektiren küresel bir sorundur” ifadelerini kullandı.

Bununla birlikte ülkede acil öncelik, halihazırda hasta olanların hayatını kurtarmak olsa da, virüsün yayılmasını önlemek için ülke nüfusunun aşılanması büyük bir önem taşıyor. Ancak, dünyanın en büyük aşı üreticisine ev sahipliği yapmasına rağmen, Hindistan'da yeterli doz yok ve daha fazla insanı aşılamanın daha hızlı ve basit bir yolu yok.

Batılı ülkeler aşı stoklaması nedeniyle eleştirildi, ancak İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, İngiltere'nin göndereceği fazla aşısının olmadığını öne sürdü. ABD Başkanı Joe Biden ise Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile görüştüğünü ve ABD'nin Hindistan'a aşı göndermeyi planladığını doğruladı. Haftanın başlarında ABD, 60 milyon AstraZeneca dozunu diğer ülkelerle paylaşacağını söyledi, ancak bunun ne zaman gerçekleşeceği ve aşıların hangi ülkelere gönderileceği açıklanmadı.

ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci, corona virüs aşılarının dünya çapında adil bir şekilde dağıtılmasının çok önemli olduğunu ifade etti:

"Çünkü hepimiz bu işin içindeyiz. Küresel bir dünyada yaşıyoruz. Özellikle zengin bir ülkeyseniz ve elinizdeki çok fazla kaynak varsa diğer ülkelerden sorumlusunuz.”

HİNSİATAN'DAKİ SALGIN YOKSUL KOMŞU ÜLKELER ARACILIĞIYLA TÜM DÜNYAYA YAYILABİLİR

Bununla birlikte, uzmanlar Hindistan salgını kontrol altına alınamaz ve düşük aşı kaynaklarına ve zayıf sağlık sistemlerine sahip komşu ülkelere yayılırsa, Hindistan'da tanık olunan sahnelerin dünya genelinde artacağı konusunda uyarıyor. Hindistan'ın diğer ülkeler için aşı yapımında öncü bir rolü olduğu için, virüsün orada yayılmasını durdurmamak, aşının dünya çapında yaygınlaşmasını tehlikeye atacak.

CORONA VİRÜS AŞILARINA KARŞI MUTASYONLAR

Corona virüs ilk olarak 2019’un sonunda Çin'in Hubei eyaletine bağlı Wuhan kentinde tespit edildi ve o zamandan beri dünya çapında insandan insana yayıldı, bazı ülkelerde mutasyona uğrayarak yeni varyantlara dönüştü.

Geçen yılın aralık ayında, bilim insanları Hindistan'da B.1.617 olarak bilinen yeni bir varyant keşfetti, ancak bunun genomik sürveyans eksikliğinden dolayı yerel salgına neden olup olmadığı bilinmiyor.

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