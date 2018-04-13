Hindistanlı din adamı cinsel organıyla otomobil çekti

Dünyanın farklı ülkelerinde tuhaf olaylar bitmiyor. Sosyal medyanın ve internetin gücü sayesinde bu garipliklerin birçoğuna şahit olabiliyoruz. Son gariplik Hindistan'dan... Bir din adamı cinsel organıyla otomobil çekti, müritleri galeyana geldi.

Hindistan’da yıllar süren inziva sonrası güçlendiğini kanıtlamak isteyen bir adam cinsel organına bağladığı iple yüzlece kilo ağırlığındaki otomobili 30 metre çekti. Dini lider cinsel organıyla otomobili çekerken müritleri ise deyim yerindeyse coştu.

Yıllar önce günahlarından arınmak için inzivaya çekilen dini liderin taraftar sayısının hızla arttığı öğrenildi.

İŞTE TUHAF OLAYIN YAŞANDIĞI O ANLAR