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HİNTKENEVİRİ ZİRAATI VE TASARRUFU

HİNTKENEVİRİ ZİRAATI VE TASARRUFU

2 kişi tutuklandı...

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Güzelyurt-Bostancı anayolunun doğu kısmında yoldan yaklaşık 300 metre içeride bulunan tarla içerisinde, M.G.(E-36) ve A.G.(E-25) önceden ekmiş oldukları 64 kök hintkeneviri olduğuna inanılan bitkilerin bakımını yapmaya geldikleri sırada tespit edilerek tutuklandılar

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