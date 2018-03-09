HİNTKENEVİRİ ZİRAATI VE TASARRUFU
2 kişi tutuklandı...
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Güzelyurt-Bostancı anayolunun doğu kısmında yoldan yaklaşık 300 metre içeride bulunan tarla içerisinde, M.G.(E-36) ve A.G.(E-25) önceden ekmiş oldukları 64 kök hintkeneviri olduğuna inanılan bitkilerin bakımını yapmaya geldikleri sırada tespit edilerek tutuklandılar
Etiketler : Güzelyurt-Bostancı anayolu, kök hintkeneviri
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