HİNTKENEVİRİ ZİRAATI YAPTILAR!

Yeni Bakış'tan Gamze Pir Baykur'un haberine göre; PGM Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri Mağusa’da bir eve düzenledikleri operasyonda ekili vaziyette ele geçirilen Hintkeneviri bitkileri ile Hintkeneviri türü uyuşturucu maddeler ile ilgili olarak tutuklanan 3 zanlı dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

PGM Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından Mağusa’da bir eve yapılan baskında ele geçirilen 10 kök Hintkeneviri bitkisi ile 45 gr Hintkeneviri türü uyuşturucu maddeler ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Georgios Kalli, Levi Dean Coleman ve Panayiotis Georgiou hakkındaki soruşturma devam ediyor. “Kanunsuz Hintkeneviri bitkisi ziraatı” ve “Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” suçlarıyla ilgili olarak dün yeniden Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlı Kalli, Coleman ve Georgiou’nun tutukluluk süreleri 5’er gün süreyle daha uzatıldı.

Soruşturma devam ediyor

Meselenin tahkikat memuru Gökhan Yıldırım, 26 Ekim 2019 tarihinde alınan bir bilgide Güney Kıbrıs Rum vatandaşı olan zanlı Georgios Kalli’nin Mağusa’da kirasında bulunan evde kanunsuz Hintkeneviri bitkisi yetiştirdiğinin öğrenildiğini belirtti. Alınan bilgi üzerine, ayni gün zanlı Kalli’nin beraberinde zanlı Levi Dean Coleman ve Panayiotis Georgiou ile birlikte Derinya Kara Giriş Kapısından KKTC’ye giriş yaptığı sırada tespit edildiklerini belirten Yıldırım, zanlıların alıkonulduklarını söyledi. Yıldırım, akabinde zanlı Kalli’nin kirasında bulunan evde yapılan aramada kuzeye bakan yatak odasında 5 ayrı saksı içerisinde ekili vaziyette ve boyları 20 cm olan 5 kök Hintkeneviri bitkisi ve konu evin doğuya bakan yatak odasında ise 5 ayrı plastik bardak içerisinde boyları 8 cm ile 15 cm olan 5 kök Hintkeneviri bitkisi ile oturma odasında 7 ayrı siyah renk naylon poşete sarılı 45 gr Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunduğunu açıkladı. Yıldırım, aramanın devamında yine her 2 yatak odasında konu ekili bitkileri yetiştirmekte kullanılan birçok muhtelif malzemeler bulunduğunu açıkladı. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın devam ettiğini ifade eden Yıldırım, zanlıların 5’er gün süreyle daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Tutuklu kalacaklar

Mağusa Kaza Mahkemesi Kıdemli Yargıcı Çiğdem Güzeler, zanlı Georigos Kalli, Levi Dean Coleman ve Panayiotis Georgiou’nun tahkikat maksatları bakımından 5’er gün süreyle daha poliste tutuklu kalmalarına emir verdi.