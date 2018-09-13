HİRA'NIN GÖZYAŞLARI EVLİLİĞİN SONU OLDU!

Akalın, boşanmanın ardından ilk açıklamayı şöyle yapmıştı: "Benim evim Okan'ın ağabeyinin home ofisiymiş. Pes artık. Kızımın odasını bile almayı düşündüler. Ne diyelim" dedi. Hakkında sosyal medyada birçok yorum yapılan Akalın, bunlar için ise "Herkes her şeyi düşünebilir, sıkıntı yok. Bana sevenlerimin duası yeter" demişti.