HİRANUR'UN YAŞAM MÜCADELESİ DEVAM EDİYOR!

Yeni Bakış'tan Gamze Pir Baykur'un haberine göre; Dörtyol-Beyarmudu Anayolu’nda geçtiğimiz perşembe günü meydana gelen ve 3 yaşındaki Hiranur Karadağ’ın ağır yaralandığı trafik kazası ile ilgili olarak her 2 araç sürücüsü dün yeniden mahkemeye çıkarıldı

Dörtyol-Beyarmudu Anayolu’nda geçtiğimiz perşembe günü meydana gelen ve 3 yaşındaki Hiranur Karadağ’ın ağır yaralandığı trafik kazası ile ilgili olarak tutuklanan her iki araç sürücüsü hakkındaki soruşturma devam ediyor. Zanlı Fatma Abay ve Russel Straton almış oldukları tutukluluk sürelerinin dolmasının ardından dün yeniden “Ağır yaralanma ve hasarla neticelenen trafik kazası yapma” suçlamasıyla ilgili olarak Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldılar. Dün yargıç huzuruna çıkarılan zanlıların tutukluluk süreleri 3’er gün daha uzatıldı. Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Servisinde tedavi altında bulunan 3 yaşındaki Hiranur Karadağ’ın iç kanamasının devam ettiği ve hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

Hiranur’un hayati tehlikesi devam ediyor

Meselenin tahkikat memuru Yenal Hüda, 23 Mayıs 2019 tarihinde Dörtyol-Beyarmudu Anayolu’nda zanlı Fatma Abay’ın yönetimindeki HY 374 plakalı araç ile Beyarmudu istikametinden Dörtyol istikametine doğru seyrederken, mümkün mertebe yolun solunu muhafaza etmeyip dikkatsiz bir şekilde yolun sağına geçtiğini açıkladı. O esnada karşı istikametten yönetiminde bulundurduğu KRJ 279 plakalı araç ile seyreden zanlı Russell Straton’un da mümkün mertebe yolun solunu muhafaza etmeyip dikkatsiz bir şekilde yolun sağına geçtiğini belirten Hüda, araçların çarpıştıklarını açıkladı. Hüda, kaza sonucu HY 374 plakalı araçta bulunan 3 yaşındaki Hiranur Karadağ’ın iç kanama teşhisi ile Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yoğun bakımda tedavi altına alındığını ve hayati tehlikesinin bulunduğunu açıkladı. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın devam ettiğini ifade eden Hüda, zanlıların 3’er gün süreyle daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

3’er gün daha

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Umut İnan, zanlı Fatma Abay ile Russell Straton’un tahkikat maksatları bakımından 3’er gün süreyle daha poliste tutuklu kalmalarına emir verdi.