HIRSIZ POLİS 3 YIL HAPİS YATACAK!

Girne Ağır Ceza Mahkemesi, yurt dışında yaşayan Erinç Kalfaoğlu’na ait evi soymak suçundan yargılanan 19 senelik polis memuru aleyhindeki kararını açıkladı

Devrim DEMİR

Lapta’da 2015 yılında meydana gelen Geceleyin ev açma”, “Sirkat”, “Sahtekârlıkla para temini” ve “Amme fesatçılığı” suçlarından Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan polis memuru Salahi Çeribaşı’nın yargılandığı dava dün karara bağlandı.

Çeribaşı, 2015 yılında Erinç Kalfaoğlu’na ait eve girerek evdeki elektronik eşyalar dâhil, tüm evin eşyalarını çalarak 15 Bin TL’ye başkasına sattıktan sonra, ev sahibinin babasının olayı fark ederek polise şikâyet etmesi üzerine tutuklanmıştı.

Başkanlığını Fadıl Aksun’un yaptığı, Kıdemli Yargıç Pınar Beyoğlu ve Yargıç Temay Sağer’in baktığı davada, Yargıç Temay Sağer olayın olgularını özetledi.

İddia makamı Başsavcılık, Çeribaşı’nın dosyasına 3 dava daha eklemişti.

Mahkeme çaldığına bulgu yaptı

Yargıç Temay Sağer, 2015 yılında polis memuru Salahi Çeribaşı’nın Erinç Kalfaoğlu’ya ait evin mutfak kapısından içeriye girerek 1 adet buzdolabı, 1adet bulaşık makinesi, 1 adet çamaşır makinesi, 2 adet yatak şiltesi, 2 adet yatak komodini, 1 adet yemek masası ve 6 adet sandalyeyi kamyonete yükleyerek olay yerinden ayrıldığını anımsattı.

Sağer, evdeki su motoru dışında Çeribaşının ev eşyalarını Kalfaoğlu’nun izni olmadan hileli bir şekilde sattığına bulgu yaptıklarını açıkladı.

Sağer: Polis insanların can ve mal güvenliğini sağlar

Yargıç Temay Sağer, Salahi Çeribaşı’nın Alsancak bölgesinde bulunan eşinin erkek kardeşine ait evden 9 bin 500 TL değerindeki eşyaları çalıp, birden çok şahsa sattığını söyledi.

Sağer, sanığın çaldığı su motorunu 800 TL’ye bir şahsa verdiğini, diğer eşyaları da sattığını ve 3 bin Dolar ile 6 bin TL para elde ettiğini kaydetti.

Sanıktan eşyaları satın alanların polis olduğu için güvenip şüphelenmediklerini söylediklerini belirten Sağer, bir polisin görevinin huzuru, güvenliği sağlamak olduğunu ancak sanığın tam tersi bir davranış sergilediğini ifade etti.

Yargıç Sağer, “Bir polis insanların can ve mal güvenliğini sağlamakla yükümlüdür. Görevi bu olan bir polis memurunun suç işlemiş olması kabul edilemez” dedi.

Mahkeme Faaliyet Raporlarına dikkati çekildi

Sanığın işlemiş olduğu, “Ev açma, mülke tecavüz ve sirkat” suçlarının son 10 yılda 7 kez mahkemelerin gündemini en çok meşgul eden suçlardan ikinci sırada yer aldığını kaydeden Sağer, 2011 yılında ise bu suçların birinci sıraya çıktığını açıkladı.

Sağer, sanık hakkında karar verirken tüm olguları değerlendirdiklerini, sanığın birden çok kişiyi mağdur etmesinin, 25 bin 390 TL değerinde eşya çalmış olmasının, polis olmasına ve görevi güvenliği sağlamasına rağmen suç işlemiş olmasının hakkında ağırlaştırıcı faktör olarak değerlendirdiklerini söyledi. Sağer, sanığın sabıkasız oluşu, 45 yaşında ve bundan sonraki hayatını daha düzgün geçirme fırsatı bulunması faktörlerinin de hafifletici etken olarak ele aldıklarını kaydetti.

Yargıç Sağer, Çeribaşını 3 yıl hapis cezasına mahkûm ettiklerini açıkladı.

Havadis