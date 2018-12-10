Hırsızın bu fotoğrafı rekor kırdı…

ABD, Ohio'da hırsızlık yaparken yakalanan Alyssa Zebrasky'nin polisler tarafından çekilen fotoğrafı sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı. Bir markette çanta çalmaya çalışırken yakalanan 27 yaşındaki hırsızın yüzüne yaptırdığı dövme görenleri korkuttu.

Sosyal medyada gündem Ohio’daki bir mağazada çanta çalmaya çalışan Alyssa Zebrasky… Hafta içinde soygun yapmaya çalışırken yakalanan 27 yaşındaki Zebrasky gözaltına alındı. Üzerinde çok sayıda uyuşturucu bulunan Zebrasky’nin yüzünde boya olduğunu tahmin eden polisler karakolda şaşkına döndü.

Zira Zebrasky’nin yüzündeki çizim ve renkler boya değil aksine kalıcı dövmeydi. Ohioluları bilgilendirmek için sosyal medya platformlarında genç kadının gözaltına alındığını duyuran polis, Zebrasky’nin Kasım ayında da gözaltına alındığını ve sabıkasının kabarık olduğunu açıkladı. Polis, genç kadının yüzündeki dövmenin başta boya olduğunu düşündüklerini söyledi.

Genç kadının dövmesi alay konusu oldu.

Zebrasky’nin fotoğraflarının sosyal medyada yayınlanması, çok sayıda kullanıcıyı harekete geçirdi. Bazı kullanıcılar, “Yüzüne ne yapmış böyle” derken bazıları da “Palyaço gibi dolaşmaktan içeri alınsa daha iyi olurdu” dedi. Bazı kullanıcılar dövmenin oldukça korkutucu olduğunu dile getirdi.