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HIRSIZLAR EĞLENCE MEKANINDA YAKALANDI!

HIRSIZLAR EĞLENCE MEKANINDA YAKALANDI!

Banka hırsızları yakalandı.

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Başkent Lefkoşa’da terminal bölgesinde faaliyet gösteren bir bankada işlem için sıra bekleyen Ferhat Yılmaz’ın 31 bin Türk lirasını çalan soyguncular tutuklandı.

Dün öğle saatlerinde gerçekleşen banka soygunun ardından harekete geçen polis, yaşları 21 olan iki genci dün gece Güzelyurt’ta bir eğlence mekanında tespit ederek, tutukladı. Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada çalınan paranın 24 bin 567 TL’lik miktarının zanlıların tasarrufunda bulunduğu belirtildi.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

 

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