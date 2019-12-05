HIRSIZLIĞI 2 AY SONRA ORTAYA ÇIKTI!

Girne’de, Ekim ayı içinde yaşanan 15 bin TL'lik hırsızlık olayının sorumlusu şahıs tutuklanarak, mahkemeye çıkarıldı.

Girne’de faaliyet gösteren bir bir şirketten çalışan K.Y., çalıştığı şirkette 15 bin TL değerindeki eşyayı çaldığı gerekçesiyle, yapılan şikayet üzerine önceki gün tutuklandı.

Zanlı, bugün “Müstahdem Tarafından Sirkat” suçlamasıyla mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede bulguları aktaran polis memuru Emrah Lambasuyucu, iş yeri çalışanı zanlının Ekim ayı içerisinde, Girne’de faaliyet gösteren Prova Ses Işık Ltd. isimli şirketin deposunda muhafaza edilen ve toplam değeri 15 bin TL olan monitör kulaklığının çaldığını belirtti.

İş yeri sahibi tarafından önceki gün polise yapılan şikayet üzerine zanlının gözaltına alındığını söyleyen polis, zanlı hakkında soruşturma başlatıldığını kaydetti.

Polis, alınacak ifadeler ve incelenecek kamera görüntüleri olduğunu dile getirerek, zanlının 2 gün süre ile tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Meltem Dündar, zanlı hakkında 2 gün tutukluluk emri verdi.