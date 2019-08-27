HIRSIZLIK, CİDDİ DARP VE MÜLKE TECAVÜZ!

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre dün, saat 21.00 sıralarında, Yeşilyurt’ta Victory Chidibere EDEH’in ikametgahına suç işlemek kastı ile giren M.M.İ. (E-28), C.E.O. (E-29) ve C.L.N. (E-27) başka bir şahsa olan borcunu ödemediği gerekçesi adı edileni ciddi şekilde darp edip, ikametgah içersinden 3500 TL, 400 ABD doları ve 160 euro nakit parasını alıp kaçmışlardır.

Olayın polisin bilginse gelmesi üzerine bahse konu şahıslar tespit edilerek tutuklandılar.

Soruşturma devam ediyor.