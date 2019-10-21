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HIRSIZLIK VE SAHTEKARLIKLA PARA TEMİNİ

HIRSIZLIK VE SAHTEKARLIKLA PARA TEMİNİ

1 kişi tutuklandı!

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20.10.2019 tarihinde, saat 09:00 sıralarında, Yeniboğaziçi’nde H.Y. (E-39), Salih GÜRSOY’a ait inşaat içerisinden, yaklaşık 840 kilo inşaat demirini çaldıktan sonra bir hurdacıya satarak karşılığında 675 TL parayı sahtekarlıkla temin ettiği tespit edilmiştir. Bahse konu şahsı tutuklanmış olup, soruşturma devam eder.

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