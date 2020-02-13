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HIRSIZLIK ZANLISININ İKAMETGAHINDA UYUŞTURUCU!

HIRSIZLIK ZANLISININ İKAMETGAHINDA UYUŞTURUCU!

Soruşturma devam ediyor...

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12.02.2020 tarihinde, Girne’de önceden meydana gelen hırsızlık meselesinden zanlı olarak tutuklu bulunan A.A.(E-23)’nın Lefkoşa’da bulunan ikametgahında yapılan aramada yaklaşık 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

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