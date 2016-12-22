  • BIST 77.508
  • Altın 127,591
  • Dolar 3,5119
  • Euro 3,6723
  • Lefkoşa 11 °C
  • Girne 11 °C
  • Mağusa 11 °C
  • Güzelyurt 8 °C
  • İskele 11 °C

HIRSIZLIKTAN ARANIRKEN UYUŞTURUCUDAN TUTUKLANDILAR!

»
HIRSIZLIKTAN ARANIRKEN UYUŞTURUCUDAN TUTUKLANDILAR!
2 genç tutuklandı!

Mağusa’da hırsızlık yaptıkları gerekçesi ile polis tarafından aranan iki gencin evinden uyuşturucu çıktı. Tutuklanan Gökberk Şenes ile Kardelen Kıroğlu mahkemeye çıkarıldı

 Nadire BAHADİ

 Mağusa’da faaliyet gösteren Mr. Pound isimli iş yerine müşteri olarak giden ve iş yerinden yaklaşık 500 TL değerindeki süs ve mutfak eşyalarını sırt çantalarına doldurup ödeme yapmadan iş yerinden çıkan Gökberk Şenes ile Kardelen Kıroğlu polis tarafından tutuklandı. Polis çalıntı eşya aradığı evde uyuşturucu madde de ele geçirdi. Zanlılar dün haklarındaki hırsızlık ve uyuşturucu suçlamaları ile Mağusa Kaza Mahkemesi’nde yargıç karşısına çıkarıldı. Mahkeme, zanlı Gökberk Şenes ile Kardelen Kıroğlu’nun soruşturma amaçlı 2 gün tutuklu kalmasına karar verdi.

100 miligram uyuşturucu,1 adet öğütücü

Olayın soruşturmasını yürüten polis memuru Nurettin Enginer mahkemede verdiği ifadesinde, 19 Aralık tarihinde Mağusa’da meydana gelen sirkat olayı ile ilgili olarak aranmakta olan zanlı Gökberk Şenes ile Kardelen Kıroğlu’nun 20 Aralık tarihinde Adli Şube tarafından kalmakta oldukları evde tespit edildiklerini ve polis ekipleri tarafından evlerinde arama yapıldığını söyledi. Enginer, zanlıların huzurunda yapılan aramada içerisinde Sentetik Cannabionoid türü uyuşturucu kalıntısı olduğuna inanılan 1 adet sigara izmariti, kağıt parçasına sarılı yaklaşık 100 mg ağırlığında Sentetik Cannabionoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve uyuşturucu öğütmede kullanılan 1 adet öğütücü bulunduğunu açıkladı. Bulunan maddelerin incelenmek üzere Devlet Kimya Laboratuvarı’na, uyuşturucu olduğuna inanılan maddelerin muhafazasında kullanılan kağıt parçasının ise PGM Parmak İzi Şubesi’ne gönderileceğini belirten Enginer, yürütülen soruşturmanın selameti açısından zanlıların 3 gün poliste tutuklu kalmalarını talep etti.

Havadis

Bu haber toplam 3550 defa okunmuştur
Etiketler: , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • GİRNE TELEFONLARINA ULAŞILAMIYOR22 Aralık 2016 Perşembe 14:22
  • ÖZGÜR :'KOOPERATİF MERKEZ BANKASI’NDA İYİ ŞEYLER OLMUYOR'22 Aralık 2016 Perşembe 14:06
  • KAZADA YARALANAN KAMİL MEŞELİ'YE SÜRPRİZ...22 Aralık 2016 Perşembe 13:28
  • METEOROLOJİ DAİRESİ’NDEN YAPILAN AÇIKLAMAYA GÖRE,22 Aralık 2016 Perşembe 12:44
  • YENİ YILA BEYNİNİZİ TEMİZLEYEREK GİRİN22 Aralık 2016 Perşembe 12:35
  • BİRİ AĞIR 2 KİŞİ YARALANDI22 Aralık 2016 Perşembe 12:22
  • TAKLA ATTI, TARLAYA UÇTU22 Aralık 2016 Perşembe 12:14
  • KTAMS’TAN HÜKÜMETE “FAŞİSTSİNİZ” SUÇLAMASI22 Aralık 2016 Perşembe 12:10
  • AKINCI İLE ANASTASİADİS BİR ARAYA GELDİ22 Aralık 2016 Perşembe 12:07
  • SU BORU HATTI PATLADI, ULAŞIM TEK ŞERİTTEN22 Aralık 2016 Perşembe 12:03
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ASTROLOJİ
    SİNEMALAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Kıbrıs 724 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 392 444 37 78 | Faks : 392 227 51 35 | Haber Scripti: CM Bilişim