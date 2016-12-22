HIRSIZLIKTAN ARANIRKEN UYUŞTURUCUDAN TUTUKLANDILAR!

2 genç tutuklandı!

Mağusa’da hırsızlık yaptıkları gerekçesi ile polis tarafından aranan iki gencin evinden uyuşturucu çıktı. Tutuklanan Gökberk Şenes ile Kardelen Kıroğlu mahkemeye çıkarıldı

Nadire BAHADİ

Mağusa’da faaliyet gösteren Mr. Pound isimli iş yerine müşteri olarak giden ve iş yerinden yaklaşık 500 TL değerindeki süs ve mutfak eşyalarını sırt çantalarına doldurup ödeme yapmadan iş yerinden çıkan Gökberk Şenes ile Kardelen Kıroğlu polis tarafından tutuklandı. Polis çalıntı eşya aradığı evde uyuşturucu madde de ele geçirdi. Zanlılar dün haklarındaki hırsızlık ve uyuşturucu suçlamaları ile Mağusa Kaza Mahkemesi’nde yargıç karşısına çıkarıldı. Mahkeme, zanlı Gökberk Şenes ile Kardelen Kıroğlu’nun soruşturma amaçlı 2 gün tutuklu kalmasına karar verdi.

100 miligram uyuşturucu,1 adet öğütücü

Olayın soruşturmasını yürüten polis memuru Nurettin Enginer mahkemede verdiği ifadesinde, 19 Aralık tarihinde Mağusa’da meydana gelen sirkat olayı ile ilgili olarak aranmakta olan zanlı Gökberk Şenes ile Kardelen Kıroğlu’nun 20 Aralık tarihinde Adli Şube tarafından kalmakta oldukları evde tespit edildiklerini ve polis ekipleri tarafından evlerinde arama yapıldığını söyledi. Enginer, zanlıların huzurunda yapılan aramada içerisinde Sentetik Cannabionoid türü uyuşturucu kalıntısı olduğuna inanılan 1 adet sigara izmariti, kağıt parçasına sarılı yaklaşık 100 mg ağırlığında Sentetik Cannabionoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve uyuşturucu öğütmede kullanılan 1 adet öğütücü bulunduğunu açıkladı. Bulunan maddelerin incelenmek üzere Devlet Kimya Laboratuvarı’na, uyuşturucu olduğuna inanılan maddelerin muhafazasında kullanılan kağıt parçasının ise PGM Parmak İzi Şubesi’ne gönderileceğini belirten Enginer, yürütülen soruşturmanın selameti açısından zanlıların 3 gün poliste tutuklu kalmalarını talep etti.

Havadis