Hitler ‘hortladı

Nazi lideri Adolf Hitler’in 1924-1926 yıllarında yazdığı ‘Kavgam’ adlı kitabının satış rakamlarında son bir yılda ciddi bir artış gözlendi. Kitabın ‘aşırı sağcı ideoloji’yi teşvik etmesi eleştirilirken yayıncı ise son yıllarda yükselen ‘otoriter siyaset’in tartışılmasına zemin hazırladıklarını belirtti.

‘Kavgam’ Hitler’in Nazizimi doğuran ideolojisini ve soykırıma yol açan Yahudi düşmanı düşüncelerini anlatıyor. Hitler, büyük bölümü otobiyografi özelliğindeki kitabı 1923’te başarısız kalan Münih darbe girişiminden sonra hapiste yazmıştı.

Hitler’in 1933 yılında Almanya’da başbakan olmasının ardından ‘Kavgam’ 12 milyon satmış ve 18 dile çevrilmişti. Kitap İkinci Dünya Savaşı’nı kazanan müttefiklerce yasaklandıktan sonra ilk baskısını, 70 yıllık telif hakkı süresinin dolmasının ardından 2015 sonunda yapmıştı.

‘Otoriter siyasetin yeniden yükselmesine ilişkin tartışmaya katkı sağlıyor’

Yayıncılar, içinde 35 bin açıklayıcı not bulunan yeni baskıdan 85 bin nüsha satılmasını beklenmedik bir gelişme olarak niteledi. Kitabı yayınlayan Alman Çağdaş Tarih Enstitüsü adlı yayınevinin yöneticisi Andreas Wirsching, “Bu satış rakamları hepimizi şaşırttı. Bunu hiç kimse beklemiyordu” dedi.

Yayınevi, kitabın aşırı sağcı ideolojiyi teşvik etmekten ziyade, Batı toplumlarında otoriter siyasetin yeniden yükselmesine ilişkin tartışmaya katkı sağladığını belirterek, “Hitler’in ideolojisini toplumsal olarak kabul edilebilir kılacağına ilişkin korku temelsizdir. Aksine, kitaba ilişkin tartışmalar, totaliter ideolojilerin sebep ve sonuçlarını tartışma şansı sağlıyor” dedi.