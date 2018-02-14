HIZINI ALAMADI FUAR ALANINA GİRDİ!

Lefkoşa’daki Yakın Doğu Bulvarı üzerinde dün meydana gelen trafik kazasında, yoldan çıkan araç önce kaldırıma vurup takla attı ardından ise korkulukları devirip fuar alanı içindeki ağaca çarparak durabildi.

Ahmet İKİDERELİ

Başkent Lefkoşa’da dün saat 03:00 sularında meydana gelen trafik kazası ucuz atladı. Kaza, Büşra Erdoğan’ın yönetimindeki LV 336 plakalı salon araç ile Yakın Doğu istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada, yolun solunda bulunan kaldırıma çarptıktan sonra, fuar alanını çevreleyen demir korkuluklara çarpıp takla attı, ardından ise fuar alanı içerisindeki ağaca çarpıp durması sonucu meydana geldi.

Ucuz atlattılar

Kaza sonucu araçta yolcu olarak bulunan Yasin Salan hafif yaralanarak Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu. Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

Yeni Bakış