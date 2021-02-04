Hızla artan vakalar nedeni ile eczane çalışma saatlerinde düzenleme yapıldı

Hızla artan vakalar , kontrol altına alınamayan bulaş ve alınan yetersiz önlemler nedeni ile Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği 5 Şubat 2021 tarihi itibariyle eczane çalışma saatlerinde düzenlemeye gitmiştir.

Bu bağlamda 05.02.2021-10.02.2021 tarihleri arasında (her iki tarih dahil) aşağıda bölgelere göre belirtilen çalışma saatleri baz alınacaktır.

-Bu süreç zarfında teması en aza indirgemek amacı ile eczanelerin tümü kapıdan hizmet verecektir.

-Nöbetlerde 65 yaş üstü hastalara öncelik tanınacaktır.

-Nöbetlerde ateş , öksürük , hapşırma şikayeti olan hastalara öncelik tanınacaktır.

-Düzenli PCR testlerinin eczacılara zorunlu kılınması halinde, devletten tıpkı diğer sağlık sektörlerine uygulandığı gibi herhangi bir kontaminasyona vesile olmayacak şekilde çalıştığımız iş yerlerimizde ücretsiz olarak testlerimizin yapılması talep edilerek ve aksi hiç bir uygulama tarafımızca kabul edilmeyecektir.

Saygılarımızla,

KTEB Yönetim Kurulu