Hızla yayılan maymun çiçeği virüsü bir kıtaya daha sıçradı

Dünyada hızla yayılan maymun çiçeği virüsü, birçok ülkeyi alarm durumuna geçirdi. İngiltere, İspanya, Portekiz, İtalya, İsveç, Kanada ve ABD'den sonra virüsün Almanya, Fransa, Belçika ve Avustralya’da da görüldüğü bildirildi.

Fransa Sağlık Bakanlığı, Paris/Ile-de-France bölgesinde şüpheli bir vakaya rastlandığını açıkladı. Belçika'nın Anvers kentinde de bir kişinin maymun çiçeği virüsüne yakalandığı bildirildi.

Avustralya da bugün ilk maymun çiçeği vakasını duyurdu. İngiltere'den dönen bir kişide virüse rastlandığı, başka bir kişide de semptomlar görüldüğü açıklandı.

İspanya da 14 yeni vakayla toplam sayının 21’e yükseldiğini bildirdi.

ÇİÇEK AŞISI ÖNERİSİ

11 yeni vakanın görüldüğü İngiltere, virüsle temas ettiği düşünülen kişilere ve bazı sağlık çalışanlarına çiçek hastalığı aşısı yapılmasını önerdi. Dünya Sağlık Örgütü, daha önce özel bir aşısı bulunmayan maymun çiçeği virüsüne karşı çiçek aşısının etkili olduğunu bildirmişti.

Afrika'da ormanlık alanlarda rastlanan ve çoğunlukla kemirgenler ve vahşi hayvanlardan geçen Monkeypox yani maymun çiçeği hastalığı özellikle Avrupa'da endişelere yol açıyor. Uzmanlar, bilinen vakaların buzdağının görünen kısmı olmasından korktuklarını açıkladı. Tespit edilen hastaların birbirleriyle bağlantılı vakalar olmaması da dikkat çekti.

SEMPTOMLARI NE?

İlk olarak 1970'lerde Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde görülen virüs, son 10 yılda Afrika’nın batısında büyük artış gösterdi. Maymun çiçeği virüsü, yüzde ve vücudun geri kalanında deri döküntüleriyle kendini gösteriyor, ayrıca ateş ve baş ağrısı gibi semptomlara neden oluyor.

Çiçek hastalığı ile aynı virüs ailesinden gelen maymun çiçeği virüsü, daha az ölümcül olsa da iki türünden biri olan Kongo varyantında ölüm oranı yüzde 10'u bulabiliyor.

Kaynak: Sözcü