Hollanda'da otoyolda doğan Türk bebek ilgi odağı oldu

Doğum sancıları başlayan eşini hastaneye yetiştirmek üzere yola çıkan Soner İnal, dördüncü çocuğuna otoyoldaki emniyet şeridinde kavuştu.

Lahey yakınlarındaki Ypenburg kasabasında yaşayan İnal çifti, doğum sancısının başlamasının ardından hızla evden çıktı.

İnal çiftinin planı, en büyüğü 8 yaşında olan 3 kızlarını Rotterdam'da oturan babaannelerine bırakıp oradan da doğum için Erasmus Tıp Merkezi'ne gitmekti.

Hastaneye geç kalmamak için otoyolda 150 kilometre hızla ilerleyen Soner İnal, eşinin "bebek geliyor" uyarısı üzerine otomobili, emniyet şeridine çekti.

Bir yandan ambulansı arayıp, bir yandan eşine yarım eden İnal daha telefonu kapatmadan, arkada koltuktaki 3 kız çocuğunun çığlıkları eşliğinde doğum gerçekleşti.

Doğar doğmaz ağlamaya başlayan bebeğin üzerine ceketini örten Soner İnal, bir yandan da sevinçten ağlayan diğer kızlarını sakinleştirmeye çalıştı.

Daha önce doğacak bebeğe isim düşünmeyen İnal çifti, dördüncü kızlarına oracıkta Eliz adını verdileri. Eliz bebek ile annesi, daha sonra gelen ambulansla Rotterdam'daki Erasmus Tıp Merkezi'ne götürüldüler.

Anne ile bebeğin sağlık durumları iyi

3 kilo 100 gram ağırlığındaki bebek ile annesinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Hollanda Su ve Ulaştırma Bakanlığı, Eliz bebeğin otoyolda doğumunu resmi Twitter hesabından duyurarak, ailesini tebrik etti.

Tweet'te "Su ve Ulaştırma Bakanlığı adına, bugün öğleden sonra A13 otoyolunda doğan Eliz bebeği yürekten tebrik ederiz" dendi.

Baba Soner İnal bakanlıktan anı olarak, kızının doğduğu noktadaki kilometre bilgilerinin yer aldığı levhayı istedi.

Bakanlığın Twitter hesabından, "Elbette bu çok güzel bir anı olur. Adres bilgilerinizi mesajla gönderin. En kısa sürede size döneceğiz" yanıtı verildi.

Twitter kullanıcıları, A13 otoyolunda doğan Eliz için, "ElizA13", "A Eliz" esprili mesajlar paylaştı.

'Bu kadar erken beklemiyorduk'

Hollanda medyası da, otoyolda meydana gelen doğum haberine geniş yer verdi. Daha önce benzer hikayeler duyduğunda, "Neden daha erken evden çıkmamışlar?" diye tepki gösterdiğini söyleyen Soner İnal, "Demek ki olabiliyormuş. Ebe, doğumun erken olabileceği konusunda uyarmıştı ama bu kadar erken beklemiyorduk" dedi.

İnal ailesinin diğer kızları ise, Pazartesi günü okulda anlatacak ilginç bir hikayeleri olduğu için mutlu.

BBC Türkçe