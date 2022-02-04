Hollandalılar çileden çıktı! Jeff Bezos'a dikkat çeken protesto...

Dünyanın en zengin insanı Jeff Bezos'un mega yatı için Hollanda'nın simgesi olan tarihi köprünün yıkılacak olması halkın tepkisini çekti. Rotterdam halkı yatın geçişi sırasında topluca çürük yumurta fırlatmaya hazırlanıyor.

Amazon'un kurucusu ve dünyanın en zengin insanı Jeff Bezos'un Hollandalı bir şirkete 500 milyon Dolar karşılığında yaptırdığı mega yatı ülkede krize neden oldu.

TARİHİ KÖRPÜ SÖKÜLECEK

127 metrelik dev yatın sahibine iletilmesi için altından geçmesi gereken tarihi köprünün sadece 40 metre geçiş alanı olması yetkilileri radikal bir karar almaya yöneltti.



Geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada, Rotterdam’ın simgesi olan tarihi Koningshaven Köprüsü'nün yatın geçmesi için söküleceği ve daha sonra tekrar birleştirileceği açıklandı.

Yatı yapan şirket Oceano, köprünün söküm ve birleştirme masrafları üstlenirken, söz konusu işlemin haftalarca süreceği belirtiliyor.

Yapımı yaklaşık 500 milyon dolara mal olan süper yat, şu anda Hollanda'nın batısındaki Alblasserdam'daki Oceano tersanesinde inşa ediliyor. Yaz aylarına doğru yapımının tamamlanıp teslim edilmesi planlanıyor.

ÇÜRÜK YUMURTA ETKİNLİĞİ

Alınan karar ülkede pek çok kesimin tepkisine neden oldu. Köprünün sökülmesini doğru bulmayan 3.900 kişi Facebook'ta bir etkinlik oluşturarak, insanları Jeff Bezos'un yeni inşa edilmiş süper yatına çürük yumurta atmaya davet etti.

900'den fazla kişinin 'gitmek' için onay verdiği etkinlikte, yaz aylarında De Hef'ten geçmesi planlanan süper yata topluca çürük yumurta fırlatılacak.

MEGOLAMAN BİR MİLYARDERE İZİN VEREMEYİZ

Etkinliğin sayfasında, 'Rotterdam, Rotterdam halkı tarafından bir enkazdan inşa edildi. Megaloman bir milyarderin bunu yapmasına izin vermiyoruz. Savaşmadan olmaz!' ifadeleri yer aldı.



MECLİS BİR DAHA ASLA SÖKÜLMEYECEĞİNE SÖZ VERMİŞTİ

Hollanda'nın simgesi olan Köprü 2017 yılında yenilendiğinde yerel meclis, köprünün bir daha asla sökülmeyeceğine söz vermişti. Ancak görünen o ki Amazon'un kurucusunun masrafları karşılama sözü meclisi bu kararından vazgeçirmişe benziyor.

Hürriyet