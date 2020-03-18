Home ofis nedir? Evden çalışmanın en etkili yolları neler?

Koronavirüsün pandemi ilanına neden olması ve dünya çapında çok sayıda insanın yaşamını kaybetmesine sebebiyet vermesi ile birçok iş yeri evden çalışma sistemine geçti ve geçmeye devam ediyor. Peki, home ofis olarak bilinen evden çalışmak için en etkili yöntemler nedir? İşte, evden çalışmanın püf noktaları...

Evden çalışma sisteminin, coronavirüs salgını nedeniyle yaygın hale geliyor olmasıyla, home ofis nedir sorusu da gündeme geldi. Evden çalışma fikri her ne kadar çalışanın tercih etmek istediği bir yol olsa da bazıları için odaklanmak konusunda zorlayıcı olabilir. Home ofis için gerekli olanlar nedir? Evden çalışmak için en etkili yollar haberimizde.

HOME OFİS NEDİR?

Yaşanılan yeri hem ev hem ofis olarak kullanmak anlamına gelir. Home ofis sistemi son dönemde popüler bir çalışma sistemi haline geldi. Evde çalışma düzenini benimseyenler, evlerinde çalışma odası kurar. Kişilerin yanı sıra son yıllarda şirketler de home ofis sistemini arttırdı. Öyle ki bazı iş yerleri şirketlerini sadece toplantılar için kullanıyor.



EVDE ÇALIŞANLARIN EN BÜYÜK ZORLUĞU: YALNIZLIK

Çalışan, evden çalışma fikrinin daha verimli olacağını düşünse de araştırmalara göre evden çalışmanın en büyük zorluklarından biri kişisel disiplindir. Öte yandan başlıca ve en zor yanı yalnızlık hissidir. Bunun nedeni ise; hergün aynı yoldan, aynı şekilde ve aynı insanların bulunduğu ortama giden kişi bir anda bu rutinden sapıp farklı bir dünyaya girdiğinde kendini kaybedebilir. Bundan ötürü evde çalışacak kişilerde belli bir günlük yaşam disiplini oturmuş olmalı.Home ofis olacaklar için öncelikle kişisel bir disiplin oturtulmalı. Evden çalışmada kişisel disiplin nedir? Öncelikle kendinize ait bir çalışma odası belirleyin ve bu odaya sadece iş için uğrayın. Güne başlarken, ev temiz ve düzenli hale getirilmeli, hergün bir sonraki iş günü yapılacaklar planlanmalı. En önemli nokta ise evde olma fikri nedeniyle kişini pijamalarıyla oturması. Çalışan her yeni günde, işe gidecekmiş gibi ancak fazla ileri gitmeden giyinmeli, bakımlı olmalıdır.Evli ve çocuklu çalışanlar ise işe başlamadan önce, odada çalışacağını ve rahatsız edilmek istemediğini çocuklarına açıklamalı. Ara ara odadan çıkmak çocuklar için faydalı olabilir. Diğer yandan çok küçük, bakım gerektiren çocuğu olan kişiler, çocuklarını çalıştıkları odada bulundurmaları rahatlama hissi yaratabilir.

TEKNİK YETERSİZLİK ÇALIŞANLARIN KABUSU

Çalışan, tüm ekipmanın bir arada olduğu ortamdan çıkarak evde çalışmaya başlamasıyla, kendini desteksiz hissedebilir. Çünkü, home ofis durumunda işler sanal ortamdan halledilir. Bu süreçte kişinin kendini desteksiz hissetme kaygısını yönetebiliyor olması gereklidir. Çalışanların rahat ve kaygısız şekilde çalışarak verimi arttırabilmesi adında, yönetimlerin sürekli arayarak kontrol etmesi fayda sağlamayacaktır. Bazı konuların zamanında tammalanamıyor olması çalışanın yeni duruma adaptasyonuyla alakalıdır. Bu durumda esneklik, mentorluk ve destek vermek önemlidir.

EVDE ÇALIŞMAK İÇİN EN ETKİLİ YÖNTEMLER NELER?*

Pijamalarıyla kalmayı seven insalar, bu nedenle evde çalışmak da isterler. Ancak sabah ilk iş bir duş alıp, giyinmek kişiyi psikolojik açıdan işe hazırlar. Aynı zamanda ruh haline de iyi gelir. Evde çalışmanın bir parçası olan video konferanslar sırasında iyi giyimli olmak büyük avantaj sağlıyor. Resmi giyinmek söz konusu olmadan pantolon ve tişört de etkili olabilir.* Şirket çalışanıysanız, belli bir çalışma saatinin olması gerekir ve evden çalışıldığı takdirde de buna uyulmalıdır. Evden serbest çalışan kişilerde de belli bir rutine bağlı kalmak, belli saatlerde yatıp kalk her zaman birinci kuraldır. Evden çalışırken oturduğunuz koltuk ve masanın uygun olması, klavyenin bilekler ve kolun alt kısmını yere paralel şekilde tutmaya uygun bir yerde bulundurulması önemli. Ayrıca kendinizi edeki diğer kişilerden soyutlayın.* Evden çalışmak, gerçek anlamda evde bulunmak anlamını tşımıyor. Dışarı çıkıp biraz dolaşmak, temiz hava almak, zihnin canlanmasını ve yeni bir bakışla işe koyulmayı da sağlar. Bazı çalışanlar bunu güne başlamadan önce yapar. Dışarı çıkmayanlar ise ofis havasını eve getirebiliyor. Bu, ofiste çalışıldığı sıra etkili olan ortam sesleriyle sağlanıyor.* Ofisin aksine evde çalışırken yalnız olunması nedeniyle iş arkadaşlarıyla sohbet olmayacak. Bu kişide izolasyon hissini uyandıracağından mesajlaşma veya e-posta gönderme yerine iş yerindekilerle telefon görüşmesi yapılabilir. Tek başına çalışırken konuşmak, kişiyi canlandırıp, verimi arttırır. Buna yönelik bazı iş yerleri günün bazı saatleri evden çalışanlarla video konferans düzenliyor.* Home ofis de adaptasyon ve belli rutin çom önemli olduğu gibi işi monotonlaştırmamak da mühimdir. Gün boyu ekran başında kalmadan ara ara kalkmak iyi olabilir. Araştırmalar, gün boyunca sık ve kısa aralar almanın az ve uzun aralardan daha yararlı olduğunu gösteriyor. Evden çalışma sistemini benimseyenlerin büyük bölümü Pomodoro Teknik denen yönetmi benimsiyor. Buna göre; iş gününü 25 dakika çalışma ve 5 dakika ara alma şeklinde düzenlemek gerekir. Ara ara masa başından kalkmak, çalışma motivasyonu ve yaratıcılığı arttırıyor.

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