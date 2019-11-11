Horlama uyurken çıkan bir takım seslerdir. Hemen hemen herkes ara sıra horlar ve bu genellikle endişelenecek bir şey değildir. Ancak obstrüktif uyku apnesi gibi uyku bozuklukları, kalp hastalığı, diyabet, obezite ve diğer kronik hastalıklarda da horlama şikayeti yaşanabilmektedir. Peki, horlama nasıl engellenir?

Horlamanın genel olarak sebeplerinin başında burun tıkanıklığından dolayı burundan kolay nefes alınamamasıdır. Bununla birlikte daha ciddi problemler de horlamaya sebebiyet vermektedir. Horlamayı durdurmak kolay olmamakla birlikte bazı yaşam tarzı değişiklikleri horlamayı engelleyebilir? Peki, horlama nasıl engellenir? Bilinmesi gerekenleri haberimizde sizler için derledik..

HORLAMA NEDİR?

Horlama, uyurken hava yollarınızdan geçemediğinde oluşur. Hava, havayollarınızdan geçmeye çalışırken, burun ve boğazınızdaki dokuları titreştirir, böylece horlama sesi çıkar.

HORLAMA NASIL ENGELLENİR?

Horlama sıklıkla yaşam tarzıyla bağlantılıdır ve bunu önlemeye yardımcı olmak için yapabileceğiniz bazı basit değişiklikler vardır.

Bunlardan bazıları şunlardır:

– Burnunuzdaki yapısal sorunları düzeltin

– Alerjiniz varsa tedavi edin

– Günlük uyku ihtiyacınızı giderin

– Akşam yemeğini hafif yiyin

– Geç saatte yemek yememeye özen gösterin ve özellikle uyumadan 3 saat önce yemek yemeyin

– Uyku pozisyonunuzu değiştirin

– Daha yüksek bir yastık kullanın

– Burnunuz tıkalı halde yatağa girmeyin

– Fazla kilo iseniz mutlaka verin

– Yatak odasını nemli tutun

– Sigarayı bırakın

– Alkolden, uyku haplarından ve yatıştırıcılardan kaçının

– Bol miktarda sıvı tüketin