HORLAMANIZIN ÇÖZÜMÜ DİŞ HEKİMİNİZDE OLABİLİR…

Ülkemizde de çok yaygın olan horlama sorunu, horlayan kişinin sağlığını tehdit ettiği gibi, çevresindekilerin de yaşam kalitesini olumsuz etkiliyor! Horlayan kişi horladığını kabul etmeyebiliyor. Horlama uykunun sık sık bölünmesine yol açtığından yaşam kalitesini düşürüyor.. Horlama sorunu yaşayanların bu şikayetleri göz ardı etmeyerek hem kendi sağlıkları hem de çevresindekilere saygılı olmaları adına mutlaka hekime danışarak tedavi olmaları gerekiyor. Diş Hekimi ve Ortodonti Uzmanı Burak Büyüktürk, konuyla ilgili görüşlerini paylaşıyor.

HORLAMA NASIL OLUŞUR?

Horlama, uyku sırasında nefes alıp verirken geniz çevresindeki kasların titreşmesi sonucu oluşur. Burundaki rahatsızlıklara bağlı ağız solunumu yapanlarda görülebildiği gibi, Burunda hiç bir problem yokken dil gerisi ve yutak bölgesindeki daralmaya bağlı olarak da oluşabilir.

Bu daralmaların nedeni kilo almaya bağlı olarak boğaz çevresinin yağlanması ve karındaki fazla kiloların diyaframa baskı yaparak göğüs içi basıncı arttırmasıdır. Erkeklerde karın yağlanması daha fazla olduğu için erkekler daha fazla horlar.

HORLAMA NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Basit horlama dediğimiz ve solunum durmasına (apne) yol açmayan horlamalar genelde horlayandan çok çevresindekileri rahatsız eder. Fakat horlama sırasında nefes alıp vermek için çok enerji harcanır. Bu nedenle horlayan kişiler gece uykularında çok dinlenemez, gün içinde yorgun ve uykulu hisseder. Kilo verme, düzenli beslenme, alkol ve yağlı yiyeceklerden uzak durma, yüksek yastık kullanımı ve sırt üstü yatma pozisyonundan uzak durma gibi yöntemlerle düzeltilebilir. Bunun yanında horlama apareyi de kullanmakta fayda vardır.

Daha ileri horlama problemlerine nefes kesilmesi (uyku apnesi) de eşlik eder. Horlama sırasında solunum bir anda durur ve kişi solunum durmasına bağlı olarak uyanır. Bu ciddi bir uyku bozukluğuna yol açar. Kişi gece uyuyamadığı için gün içinde yorgun, uykusuz ve dikkatsizdir. Bu kişilerin uykusuzluk nedeniyle işleri aksar, kaza yapma riskleri artar. Mutlaka tedavi edilmesi gerekir. İleri vakalar cerrahi yöntemlerle ve bazen buna destek olarak horlama apareyi ile tedavi edilir.

HORLAMA APAREYİ NEDİR?

Bunlar alt çeneyi ve dili öne alarak nefes alışını rahatlatan apareylerdir. Kişiye özel olarak diş hekimleri tarafından hazırlanır. Alt ve üst dişlerin modelleri alınır. uyku sırasında alt ve üst dişlere takılarak nefes alışını rahatlatır ve horlamayı önler.

Basit horlamalarda çok etkilidir. İleri vakalarda da cerrahi işleme yardımcı olarak kullanılmaktadır.