HORTUM KORKUTTU!

Soğuk ve yağışlı hava etkisininde bulunan ülkemize dün, Karşıyaka açıklarında sabah saatlerinde denizde hortum çıktı.

Kıbrıs havası yağışlı havanın etkisi altında. Yağışlarla birlikte kuzey ve doğu yönlerden zaman zaman kuvvetli rüzgar esiyor.

Bu arada, Karşıyaka açıklarında dün sabah saatlerinde denizde hortum çıktı.Karadan 500 metre açıkta oluşan hortum yaklaşık 10 dakika deniz üzerinde ilerlemesinin ardından karaya ulaşmadan kayboldu.