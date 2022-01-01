Hoş geldin 2022 . Yeni yılı yeni umutlarla karşıladık

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, 2022’yi Covid-19 salgınının gölgesinde karşıladı.

Salgın nedeniyle birçok kişi yeni yılı evlerinde aileleri ile birlikte karşılarken, restoran, otel ve diğer eğlence mekanları kısıtlamalar çerçevesinde programlarını gerçekleştirdi.

Polis Genel Müdürlüğü de halkın yeni yıl kutlamalarını huzur ve güven ortamı içinde geçirmesini sağlamak amacıyla önlemleri en üst seviyeye çıkarırken ülke genelinde gerek adli gerekse trafik açısından herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Yeni yılın en beklenen anlarından biri hiç kuşku yok ki yılbaşı çekilişiydi…

Devlet Piyangosu’nun 31 Aralık Yılbaşı Özel Çekilişinde 2 milyon 500 bin TL’lik büyük ikramiye “041388” numaralı bilete isabet etti.

Piyangolar Birimi’nden verilen bilgiye göre, bilet, Lefkoşa bayisi Altan Paşa tarafından satıldı.

BRTK