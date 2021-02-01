HP Genel Başkanı Özersay, Sağlık Bakanı Pilli’yi ziyaret etti

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, Sağlık Bakanı Ali Pilli ile biraraya geldi. Halkın Partisi’nden yapılan açıklamaya göre; Özersay’a HP Sağlık Komitesi adına Girne Milletvekili Jale Refik Rogers ve HP Parti Meclisi üyesi Teksen Köroğlu eşlik etti.

Halkın Partisi ekibi, Sağlık Bakanı Pilli’ye salgınla mücadele konusuna ilişkin görüş ve önerilerini paylaştı, son durumla ilgili bilgi aldı. Özersay, sağlık konusunda verilen mücadeleye her türlü desteği vermeye ve yardımcı olmaya hazır olduklarını belirtti.