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  3. HP Milletvekili Özersay, 17 Ocak’taki HP kurultayında başkanlığa aday olacağını açıkladı
HP Milletvekili Özersay, 17 Ocak’taki HP kurultayında başkanlığa aday olacağını açıkladı

HP Milletvekili Özersay, 17 Ocak’taki HP kurultayında başkanlığa aday olacağını açıkladı

HP Milletvekili Özersay, 17 Ocak’taki HP kurultayında başkanlığa aday olacağını açıkladı

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HP Milletvekili Özersay, 17 Ocak’taki HP kurultayında başkanlığa aday olacağını açıkladı.

“Arkadaşlarım da uygun görürse partimizin başına geçip kazandığımız deneyimle, daha güçlü ve yenilenmiş bir şekilde ileriye bakacak inandığımız yolda yürümeye ve halka hizmete devam edeceğiz”

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