HP, UBP İLE GÖRÜŞMEYECEK

Halkın Partisi sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla, Ulusal Birlik Partisi ile herhangi bir görüşme yapmacaklarını duyurdu.

Twitter üzerinden yapılan paylaşımda "Kudret Özersay: Zaman kaybına sebebiyet vermemek için UBP ile herhangi bir görüşme yapmayacağız" denildi.