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HP, UBP İLE GÖRÜŞMEYECEK

HP, UBP İLE GÖRÜŞMEYECEK

HP, Ulusal Birlik Partisi ile herhangi bir görüşme yapmacaklarını duyurdu.

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Halkın Partisi sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla, Ulusal Birlik Partisi ile herhangi bir görüşme yapmacaklarını duyurdu.

Twitter üzerinden yapılan paylaşımda "Kudret Özersay: Zaman kaybına sebebiyet vermemek için UBP ile herhangi bir görüşme yapmayacağız" denildi.

 

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