HP'DE İSTİFA DEPREMİ!

Halkın Partisi üyesi olan Umut Öksüz sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulunarak HP’deki aktif siyasi hayatına son verdiğini duyurdu.

Öksüz açıklamasında, Lefkoşa Türk Belediyesi meclis üyeliğini bugün itibari ile bağımsız olarak sürdüreceğini belirtti.

Umut Öksüz açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“İdeallerine sahip, aktif bir Kıbrıs genci olarak üyesi olduğum Halkın Partisi’nin her geçen gün başlangıçta umut ettipi ideallerinden uzaklaştığını üzülerek gördüğümden dolayı, yakın çevrem ve ailem ile birlikte almış olduğum karar doğrultusunda Halkın Partisi’ndeki aktif siyasi hayatımı sonlandırdığımı bildirmek isterim.

Böylece 2018 yerel seçimlerinde Başkent Lefkoşa seçmeni tarafından takdir edilen Lefkoşa Türk Belediyesi Belediye Meclis Üyeliğimi bugün itibari ile bağımsız olarak sürdüreceğimi belirtmek isterim.

Bugüne kadar bana destek veren büyüklerim, arkadaşlarım, ailem , yakın çevrem ve dostlarıma sonsuz teşekkür ederim.

Dr. Ecz. Umut ÖKSÜZ”