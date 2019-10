HPV AŞISININ İKİNCİ DOZU YAPILMAYA BAŞLANDI

KKTC’de ilk kez mart ayında 12 yaş grubundaki 30 öğrenciye rahim ağzı kanserine karşı yapılan HPV aşısının ikinci dozu, bugün uygulanmaya başlandı



Sağlık Bakanlığı, Girne Inner Wheel Kulübü ve Anafartalar Lisesi iş birliğinde KKTC’de ilk kez mart ayında 12 yaş grubundaki 30 öğrenciye rahim ağzı kanserine karşı yapılan HPV aşısının ikinci dozu, bugün uygulandı. Sağlık Bakanı Ali Pilli, HPV (Human Papilloma Virüs) aşısının ulusal aşı programı kapsamına alınarak KKTC genelinde 12-13 yaş grubuna uygulanacağını söyledi. Pilli, aşının 12 yaş grubundaki öğrencilere ilk dozu öğretim yılı başında, ikinci dozunun ise sonunda uygulanacağını ifade etti. Konuya ilişkin Anafartalar Lisesi Fikriye Altaç Kültür Salonu'nda düzenlenen etkinlikte, Sağlık Bakanı Ali Pilli, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Anafartalar Lisesi Müdürü Erbil Hüryaşar ve Girne Inner Wheel Kulübü adına Zehra Yüksel konuşma yaptı. HÜRYAŞAR Anafartalar Lisesi Müdürü Erbil Hüryaşar, 29 Mart’ta KKTC’de ilk kez Sağlık Bakanlığı ve Girne Inner Wheel Kulübü iş birliğinde HPV aşısının Anafartalar Lisesi’nde eğitim gören 30 öğrenciye yapıldığını bugün de ikinci dozun uygulanacağını belirtti. Hüryaşar, katkı koyan herkese teşekkür ettiği konuşmasında, lise hakkında bilgi verdi. Girne bölgesinde nüfus artışı nedeniyle öğrenci sayısının da arttığını dile getiren Hüryaşar, hükümetin ve bakanlığın desteğiyle okulun sorunsuz açıldığını kaydetti. Sağlığın önemine vurgu yapan Hüryaşar, aşıların tedbir amaçlı yapıldığını, sağlığı korumak için gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini söyledi. YÜKSEL Girne Inner Wheel Kulübü adına Zehra Yüksel, aşının ikinci dozunun gerçekleştirilmesiyle amaçlarına ulaştıklarını, bundan mutluluk duyduklarını belirtti. Sağlık adına yapılan her çalışmanın önemli olduğuna işaret eden Yüksel, ülke açısından yeni bir aşı olan HPV aşısının uygulanmasıyla koruyucu bir adım atıldığını kaydetti. Yüksel, aşı kampanyasının ulusal aşı programına dahil edilecek olmasının sevindirici olduğunu söyledi. PİLLİ Sağlık Bakanı Ali Pilli, sağlık açısından anlamlı bir gün yaşandığını, sivil toplum örgütlerinin katkılarının ülke için önemli olduğunu söyledi. Pilli, gençlerin kansere yakalanma riskini azaltmak amacıyla koruyucu aşının uygulanmasının önemli olduğunu kaydetti. Aşının orta 1. sınıflar yani 12 yaş grubuna KKTC genelinde yapılmasını hedefledikleri dile getiren Pilli, öğrenim yılı başında ilk dozun sonunda ise ikinci dozun uygulanacağını ifade etti. Pilli, aşının ulusal aşı programına dahil edilerek tüm öğrencilere yapılacağını söyledi. Ülke genelinde eğitim ve sağlıkta altyapı eksikliği bulunduğunu dile getiren Pilli, 2020-21 yıllarında okul ve hastanelerde büyük atılım yapılacağını dile getirdi. Pilli konuşmasında, öğrencilere kitap okumaları, yabancı dil öğrenmeleri ve sosyal etkinliklere katılmaları tavsiyesinde de bulundu. ÇAVUŞOĞLU Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, güzel bir amaç için bir araya gelindiğini, aşının ikinci uygulamasının yapıldığını belirtti. Gençlerin sağlıklı ve mutlu bir geleceğe ulaşabilmeleri adına hükümetin gayret sarf etmekte olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, sağlıklı, başarılı ve sosyal insanların mutlu yaşayabileceklerini kaydetti. Çavuşoğlu, KKTC devletinin eğitim ve öğretim konusunda elinden gelen her türlü katkıyı yaptığını söyledi. Sivil toplum örgütlerinin sorunların giderilmesine yönelik çabalarının önemine işaret eden Çavuşoğlu, başarılar sağlandığında farklı bir alana yönelebileceklerini belirtti. Çavuşoğlu, gençlerin de üzerlerine düşeni yapmasıyla gelecek nesillerin mutlu ve başarılı olmasının sağlanabileceğini belirtti. Orta ve yükseköğretim yıllarının en fazla temelin atılabileceği, farklı alanlarda bilgiler edinilebileceği bir dönem olduğuna işaret eden Çavuşoğlu, öğrencilere bu dönemi doğru değerlendirmeleri tavsiyesinde bulundu.