HUKUK CAMİASI ŞOKTA!

Başka avukatların imzalarını sahteleyerek dava dosyaladıkları ve söz konusu avukattan habersiz onun adına davalara girerek müşterilerden para aldıkları iddia edilen Ferhat Kurtarıcıoğulları ve Süleyman Kurtuluş isimli avukatlar dün mahkeme emriyle tutuklandı

Elmas TOKAY

Girne’de iki genç avukatın, başka avukatların imzalarını sahteleyerek sahte dava dosyaladıkları ve söz konusu avukatların haberi olmadan onlar adına dava duruşmalarına girip, müşterilerden para aldıkları iddiasıyla tutuklanması hukuk camiasında şok etkisi yarattı. KIBRIS’ın elde ettiği bilgilere göre, Girne’nin yanı sıra diğer bölgelerde de bazı avukatlar ilçe barolarına başvurarak şikayetçi oldu.

Süleyman Kurtuluş ve Ferhat Kurtarıcıoğulları’nın imza sahteleyerek başka avukatlar adına dava dosyaladıkları ve bu şekilde davalara girerek müşterilerden para aldıkları iddiası yaklaşık bir ay önce, M. K., isimli avukata, Girne Kaza Mahkemesi Mukayyitliği’nden gelen bir telefonla ortaya çıktı. Mukayyitlikten gelen “davanıza neden gelmediniz?” telefonu üzerine söz konusu davayla bir ilgisinin olmadığını ve imzasının sahtelendiğini anlayan avukat M. K.’nin başvurusuyla benzer başka dava dosyalarına da ulaşıldı. Girne Kaza Mahkemesi Mukayyitliği’nin Girne Polis Müdürlüğü’ne aralık ayında yaptığı başvurunun ardından iki avukatı soruşturmaya başlayan polis, yaklaşık bir aydır sürdürdüğü soruşturmasında bazı somut delillere ulaşınca, önceki gün mahkemeden temin ettiği derdest emriyle Kurtuluş ve Kurtarıcıoğulları’nı gözaltına aldı ve dün zanlı avukatları mahkemeye çıkararak aleyhlerine 2 gün tutukluluk emri aldı.

Polis, olayın iki zanlı avukatla sınırlı kalmadığını ve suça başkalarının da karışmış olmasının kuvvetle muhtemel olduğuna inanıyor ve her an yeni tutuklamaların olabileceğinin altını çiziyor.

Avukatlar ‘zanlı’ oldu

Süleyman Kurtuluş ve Ferhat Kurtarıcıoğulları isimli iki avukat dün zanlı sıfatıyla Girne Kaza Mahkemesi Ceza Davaları Yargıcı Mesut Mesutoğlu’nun huzuruna çıkarıldı.

Başsavcılık adına davayı yürüten Kıdemli Savcı Mustafa Atakara, tanık olarak, Girne Polis Müdürlüğü Adli Şube Amirliği’nde görevli Polis Memuru Ali Arslan’ı dinletti.

Polis Memuru Arslan, zanlıların “sahte evrak düzenleme”, “tedavüle sürme”, “sahte davranışla kayıt temini” ve “sahtekarlıkla para temini” suçlarından methaldar olduklarını kaydetti.

Arslan, Girne’de sakin Avukat M. K.’nin Girne Kaza Mahkemesi Hukuk Mukayyitliği’ne 21 Aralık 2016 tarihinde, kendisi adına açılan 3 dava dosyası bulunduğunu ancak bunları kendisinin açmadığını beyan etmesi ve araştırılmasını istemesi üzerine bir soruşturma başlatıldığını söyledi.

Polis Memuru Arslan, bir ay boyunca geniş çaplı soruşturma yaptıklarını ve bu araştırmalar sonucunda ilk aşamada bu iki avukatı tutukladıklarını, ilerleyen aşamada tutuklu sayısının artabileceğini belirtti.

Dosyalarda inceleme yapıldığını kaydeden Arslan, 25 Ocak 2016 tarihinde, zanlı 2 Ferhat Kurtarıcıoğulları’nın mahkemeye Avukat M. K. adına çıktığını ve M. K.’nin çocuğunun hasta olduğunu, duruşmaya katılamayacağı için kendisinin onun adına bulunduğunu beyan ettiğinin tespit edildiğini söyledi. Arslan, daha sonra da M. K. adına olan dosyada avukat değişikliği yapıldığı, Avukat M. D. adına değişen dosyada, yine zanlı 2 Kurtarıcıoğulları’nın M. D. adına mahkemeye katıldığının öğrenildiğini kaydetti.

“Kurtuluş’un ses kaydı var”

Zanlı 1 Avukat Kurtuluş’a ait bir adet ses kaydı olduğunu kaydeden Arslan, bu ses kaydı ve zanlılara ait alınan cep telefonlarının inceleme için Polis Genel Müdürlüğü’ne gönderileceğini söyledi.

Arslan, zanlıların tutuklandıktan sonra birer gönüllü ifade verdiğini ancak bu konularla ilgili hiçbir açıklayıcı bilgi vermediklerini söyledi. Ayrıca zanlıların emare olarak alınan cep telefonlarında, sahte dava dosyalarına konu tanıklarla görüştüklerinin tespit edildiğini kaydeden Arslan, bir dosyada adı geçen E. T. isimli şahsın, önceki akşam Türkiye’den geldiğini ve ifadesinin alındığını dile getirdi. Arslan, E. T.’nin polise verdiği ifadede, 2 gün önce zanlı 1 Süleyman Kurtuluş’un “Messenger” üzerinden kendisine mesaj attığını söylediğini ve söz konusu mesajda “polis seni çağırırsa avukatın M. K.’dir. Ben de R. B. isimli şirketin avukatıyım ve senin buradan bir apartman dairesi ve sözleşmen var” dediğinin görüldüğünü söyledi.

“Zanlı 2 M. K.’ya para teklif etti”

Zanlıların, Avukat M. K.’nin kendilerini şikayet ettiğini öğrendiklerini kaydeden Arslan, zanlı 2 Kurtarıcıoğulları’nın M. K.’ye geçtiğimiz gün başka bir avukatın yanında, şikayetini geri çekmesi için para teklif ettiğinin de ortaya çıktığını belirterek soruşturmanın giderek genişlediğini dile getirdi.

Arslan, Girne Kaza Mahkemesi Hukuk Mukayyitliği’nde Avukat M. K. adına 3 sahte dava açıldığını, başka avukatlar adına açılan 4 sahte davanın da geri çekildiğinin tespit edildiğini belirtti. Tahkikatın yeni başladığını ilk aşamada yaklaşık 25 kişiden daha ifade temin edileceğini kaydeden Arslan, zanlıların tutuklanmadan önce dahi tanıklara ulaştığını ve yönlendirmeye çalıştıklarının görüldüğünü söyledi.

Ali Arslan, Avukat M. K.’nin mahkemeye ait internet üzerindeki portaldan kendi adına açılmış 3 davaya da ulaşamadığına dikkat çekerek, yürütülen soruşturma kapsamında başka şahısların da meseleyle ilgili olarak tutuklanmasının söz konusu olabileceğine değindi.

Meselenin ciddi bir mesele olduğunu ve ömür boyu hapislik ön gören bir suç olduğuna dikkat çeken Arslan bu aşamada 2 zanlının da soruşturmanın selameti açısından 3 gün süreyle tutuklu kalmalarını talep etti.

Savunma avukatları itiraz etti

Tahkikat memurunun şahadetinin ardından tutuklu avukatları temsil eden Avukat Seyhan Yıldırım ve Avukat Hüseyin Çelikli müvekkillerinin tutuklu kalmasına itiraz etti. Dosyalara ulaşılmasının imkansız olduğuna değinen avukatlar müvekkillerinin tutuklu kalmamasını, teminata bağlanmasını talep etti.

Yargıç Mesutoğlu: Mesele ciddi

Tahkikat memurunun şahadetini ve avukatların beyanlarını dikkate alan Yargıç Mesut Mesutoğlu, meselenin ciddiyetine değinerek, zanlıların hakkındaki suçlamaların Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüşülecek ciddi suçlar olduğuna vurgu yaptı. Kişi hak ve özgürlükleri yanında kamu menfaatinin de göz önünde bulundurulduğunu belirten Mesutoğlu, sahtekarlık suçlarının, toplumda endişe yaratan ve her geçen gün yaygınlaşan ciddi suçlar arasında yerini aldığını vurguladı.

Yargıç Mesutoğlu, araştırılacak birçok emare ve 25 kişiden alınacak ifade olduğuna dikkat çekerek, zanlıların 1 aylık araştırma sürecinde, tanıklara etki etmeye, bireysel olarak müdahale etmeye çalıştığının ortada olduğunu söyledi. Tahkikatın salimen yürütülmesine olanak vermek için zanlılar aleyhine 2 gün tutukluluk emri veren Mesutoğlu, zanlıların tutuklu kaldıkları her gün doktor kontrolünden geçmelerine de emir verdi.

Kıbrıs