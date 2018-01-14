“Hukuk zemininde adımlar attık”

7 Ocak seçiminde yeniden milletvekili seçilemeyen, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst, hakkında polise yapılan suç duyurusuyla ilgili bir açıklama yaptı. Dürüst, “: Ercan konusu gerekse de diğer konular ile ilgili veremeyeceğimiz hesabımız yoktur” ifadelerini kullandı

Dürüst'ün açıklaması şöyle:

"Bakanlık süresince yaptığımız hiçbir icraat, başsavcılık görüş almaksızın yapmadık. Attığımız tüm adımlar her zaman hukuk zemininde atılmış adımlardır. Bu anlamda, bizim dönemimizle alakalı gerek Ercan konusu gerekse de diğer konular ile ilgili veremeyeceğimiz hesabımız yoktur. Hukuksuz olarak nitelendirilecek ya da devleti zarara uğratacak hiçbir icraatımız söz konusu değildir".