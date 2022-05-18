Hükümet 29 kabul, 20 ret oyla güvenoyu aldı

Başbakan Ünal Üstel başkanlığında 12 Mayıs’ta kurulan UBP-DP-YDP koalisyon hükümeti, Meclis’ten 29 kabul, 20 ret oyuyla güvenoyu aldı.

Başbakan Üstel, hükümetinin güvenoyu almasının ardından yaptığı teşekkür konuşmasında “Biz ateşten gömleği giydik, ülkemiz devletimiz için çalışacağız. Bu zor günlerden sevgiye birlik beraberlik içinde Anavatan’ın desteğiyle çıkacağız” dedi.

BRT