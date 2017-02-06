HÜKÜMET DAĞITMAZSA, MUHTARLIK DAĞITACAK!

Ahmet İLKTAÇ

Gazimağusa’ya bağlı Dörtyol köyünde uzun yıllardan bu yana ev yapmak için kırsal kesim arsası bekleyen yaklaşık 80 kişi, dün Dörtyol muhtarı Salih Erel’e bu taleplerini İçişleri Bakanlığı’na yeniden bildirmesi için kayıt yaptırdı.

Muhtar Salih Erel ise salı günü bu talebi İçişleri Bakanlığı’na bildireceğini belirtti. Salih Erel, uzun yıllardır bu konuda uğraş verdiklerine dikkat çekerek, hükümetin bu sorunlarını çözmek adına hızlı adım atmaması halinde arsaları hükümeti daha fazla beklemeden muhtarlık olarak dağıtacaklarını açıkladı.

80 gencin ihtiyacı var

Dörtyol muhtarı Salih Erel, köylerinde 80 gence 2011 yılında kırsal kesim arsası dağıtıldığını söyledi. Salih Erel, ancak yaklaşık 80 gencin daha kırsal kesim arsasına ihtiyacı olduğunu kaydetti.

Köylerinde kırsal kesim arsasına ihtiyaç duyan bu 80 gencin büyük çoğunluğunun asgari ücretle çalıştığını belirten Erel, bu gençlerin kendilerine ait evleri olmadığı için aylık 500 TL kira ödediklerini bildirdi.

Salih Erel, 20 yıldır kırsal kesim arsası bekleyen köylülerinin bulunduğuna dikkat çekerken, bu sorunu çözmek için 6 aydır her hafta İçişleri Bakanlığı’na gitmesine rağmen, bakanla sadece 1 kez görüşme fırsatı bulduğunu dile getirdi.

İçişleri Bakanlığı’ndan kendisine arsa için yer bulunamadığını ve kendisinden arazi bulmasının istendiğini ifade eden Erel, bu araştırmayı kendisinin değil, bakanlığın yapması gerektiğini söyledi.

Salih Erel, kırsal kesim arsası talep edenlerin listesini yaptığını ve salı günü bakanlığa götüreceğini açıkladı.

Ülkemizdeki ekonomik sıkıntılardan ötürü birçok kişinin Türkiye’ye göç ettiğine dikkat çeken Erel, köyde son kalan gençlerin de göç etmemeleri için bu arsaların dağıtılması gerektiğini kaydetti.

Dörtyol muhtarı Erel, hükümetin kısa süre içerisinde bu arsaları dağıtmaması halinde muhtarlık olarak inisiyatif alıp kendi imkanlarıyla arsa dağıtacaklarını açıkladı.

Kıbrıs