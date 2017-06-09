HÜKÜMET ERCAN'DAKİ SÖZLEŞMEYİ 4 YIL DAHA UZATTI!

Yeniden Doğuş Partisi (YDP), Ercan Havaalanı’nın işletme sözleşmesinin 4 yıl uzatılmasını eleştirdi.

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı yaptığı yazılı açıklamada, Ercan Havaalanı’nın işletme sözleşmesinin 4 yıl daha uzatılmasını, “Devlet kaynak ve imkanlarının peşkeş çekilmesinin bir başka tezahürü” olarak değerlendirdi.

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı yaptığı yazılı açıklama şöyle:

"Bakanlar Kurulunun Ercan Havaalanının işletme sözleşmesini hiçbir karşılık almadan 4 yıl daha uzatması, UBP-DP Hükümetinin Devlet kaynak ve imkanlarını peşkeş çekmesinin bir başka tezahürüdür.

Ulaştırma Bakanı, “Havaalanındaki Hangarı geç teslim ettik” gerekçesi ile bu uzatma kararını Bakanlar Kuruluna götürmüş ve orada helal süt emmiş hiçbir Bakan Ercan Havaalanının bu süre zarfında işletmecinin elde edilen kazancın hesabını sormamıştır.

İşletmeci Taşyapı İnşaat, Ercan Havaalanına ödediği parayı ilk 3 yılda çıkarmışken ve Hangarın devrinden dolayı herhangi bir zarara uğramamışken, sözleşmeyi 4 yıl daha uzatmak, akla mantığa ve vicdanlara aykırı bir durumdur.

Özelleştiği tarihten bu yana Ercan Havaalanında sözleşme şartlarına aykırı bunca iş yapılırken ne bu Hükümet ne de bundan önceki Hükümetler, sözleşme şartnamesinin uygulanması için işletmeciye herhangi bir ihbarda dahi bulunmamıştır.

Muhalefette iken “Ercan İhalesini iptal edeceğim” diye ucuz kahramanlık yapan ve seçim meydanlarında bunu defalarca tekrarlayan Başbakan Yardımcısı Serdar Denktaş başta olmak üzere bütün Bakanlar, sözleşmeyi fesih için onca gerekçe varken, bırakın sözleşme feshini Ercan Havaalanının sözleşmesini 4 yıl daha uzatılmasına imza atmıştır.

Bütün icraatları şaibeli olan Hükümetin bu icraatında da kişisel ve partisel başka menfaatler mi olduğu sorusu aklımıza gelmektedir.

YDP, bu gayri ahlaki ve gayri hukuki peşkeşin takipçisi olacak ve günü geldiğinde bunun da hesabını soracaktır.