HÜKÜMET HAYVANCILARIN ÖNERİLERİNİ DEĞERLENDİRİYOR!
Bşabakanlık'ta toplantı!
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Hükümet, Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği’nin önerilerini değerlendiriyor.
Başbakanlık’ta toplantı yapılıyor.
Başbakan Tufan Erhürman’ın başkanlığındaki toplantıya, Maliye Bakanı Serdar Denktaş ile Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali de katıldı.
Toplantıya ilerleyen saatlerde Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği temsilcilerinin de katılması bekleniyor.
Etiketler : Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği, Hükümet, öneriler
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