HÜKÜMET KONUYU ARAŞTIRIYOR!

Aslanköy’deki arazinin ayda 3 bin 790 dolara kiralandığı ortaya çıktı

Aslanköy’de 450 dönüm civarındaki bir arazinin ‘Güneş Paneli’ kurmak amacıyla Döveç İnşaat Şirketi’ne kiralanmasına ilişkin haber hükümeti harekete geçirdi.

Yeni hükümetin dün gerçekleşen ilk bakanlar kurulu toplantısında bu konunun ele alındığını açıklayan Dışişleri Bakanı ve Hükümet Sözcüsü Kudret Özersay, gerekli araştırmaların yapılacağını ve hukuka aykırılık olması halinde sözleşmenin iptal edilebileceğini söyledi.

Bu arada Diyalog’a konuşan Döveç İnşaat Direktörü Burçin Döveç de, sözkonusu araziyi Bakanlar Kurulu kararıyla almadıklarını, ilgili birimden ayda 3 bin 790 dolara kiraladıklarını söyledi. Döveç “Aslında bu arazinin ederi 2-3 bin TL’dir” dedi.

Burçin Döveç şunları kaydetti:

“İlgili arazi için özellikli bir müracaatta bulunmadık. Enerji Bakanlığı, güneş panelleri için kurulum olarak izin vereceğini duyurdu. Bizler de başvuru yaptık. Başvuruyu özellikle orası için yapmadık. Ama güneş paneli kuracaksınız kuracağınız arazide tarım arazisi olmaması gerekir. Çünkü ekilip biçilirken, kalkan toz güneş panellerine yapışır ve gerekli verimi alamayız. Bize bu kapsamda uygun olan yerin orası olduğu söylendi. O arazinin ederi 2-3 bin TL’dir. Rayiç bedeli budur. Tarım arazisi olmaması,

bizim için yeterlidir. İlgili arazi kayalık, ekilmeyen, suyu olmayan, yolu olmayan, elektriği olmayan, 70 dönümlük bir hali arazidir. Özel bir Bakanlar Kurulu kararı kesinlikle yoktur. Başta Yenilenebilir Enerji Kurulu olmak üzere Kaymakamlık, İçişleri Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı ve diğer yetkili daire ve kurumlardan tek tek izin alındı, dilekçeler yapıldı, dahası bu yeni bir mesele değil. 8-9 ay öncesine dayanır. İlgili araziye aylık 3 bin 790 dolar artı KDV olarak da kira ödemekteyim. Haberi gördüğümde hem üzüldüm hem de şaşırdım. Öyle bir tepki gösteriliyor ki duyan da turizm alanlarını, otel yanlarını bize verdiklerini zannederler. Yapılan iddialar, asılsız olmakla birlikte, yaralayıcıdır da.”

Tülücü avukata başvurdu

Bu arada kiralama işleminden habersiz olan Paşaköy Belediye Başkanı Habil Tülücü dün konuyla ilgili olarak avukatına başvurdu. Tülücü, söz konusu arazinin 450-500 dönüm arasında olduğunuı belirtirken “Biz buraya bir üniversite kuracak ve başka projeler için kullanacaktık” dedi.

Arazinin Devlet Emlak Malzeme Dairesi’nden kiralandığı yönünde bilgi aldığını belirten Tülücü

“Avukata başvurdum, gerekli incelemeler yapıldıktan ve sonuca ulaştıktan sonra açıklama yapacağım” dedi.

Diyalog