HÜKÜMET PROGRAMI MECLİSTE...
UBP-HP hükümetinin programı Meclis'te görüşülmeye başladı
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Başbakan Ersin Tatar başkanlığındaki Ulusal Birlik Partisi -Halkın Partisi koalisyon hükümetinin programı, Cumhuriyet Meclisi’nde görüşülüyor.
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, hükümet programının görüşülmesi gündemiyle olağanüstü toplandı.
Görüşmelerin bugün tamamlanması halinde ise Cumartesi günü güven oylamasına gidilecek.
Hükümetin güvenoyu alabilmesi için evet oyu verenlerin sayısının, ret oyu verenlerden fazla olması gerekiyor.
Etiketler : Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi, hükümet programı
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