UBP-DP-YDP Koalisyon Hükümeti’nin Hükümet Programı üzerindeki görüşme tamamlandı.

Dün sabah 10.40’ta başlayan görüşmeler 16,5 saat sürerek bugün saat 03.00 sıralarında tamamlandı.

Başbakan Faiz Sucuoğlu ülkeye sıcak parayı getirebilirlerse 6 ay içerisinde belli bir rahatlama olacağını, bir yıl içerisinde de gelir ve giderin dengeye oturacağını kaydetti.

Hükümet Programı’nın görüşülmesi sırasında söz alan CTP Milletvekili Biray Hamzaoğulları hükümete en fazla 18 ile 22 ay arasında ömür biçtiğini söyledi.

Hamzaoğlu konuşmasında Karpaz bölgesine yeterince yatırım yapılmadığından bahsetti.

Toplu taşımacılıkla ilgili sorunlara da değinen Hamzaoğulları, üniversitelerin toplu taşımacılık yapmasını ve otellere yolcu taşıma izni verilmesini eleştirdi.

Ortada proje olmadığı halde Pamuklu’daki hastanenin bitirileceğinden bahsedildiğini belirten Hamzaoğulları, asgari ücretli ile üreterek kazananların bu dönemde çok zorlandığını, bu kesimin iyileştirilmesi gerektiğini kaydetti.

CTP Milletvekili Devrim Barçın elektrikte bugün itibarıyla çoklu tarifenin bittiğini, tekli tarifeye geçildiğini ancak yeni rakamların açıklanmadığını söyledi.

Ülkede enflasyonun yüzde yüzü geçeceğini söyleyen Barçın, çoklu tarifede 1.180 TL elektrik faturası ödeyen asgari ücretlinin yeni tarifede 3 bin 641 TL elektrik faturası ödeyeceğini bunun asgari ücretin yüzde 58’ine denk geldiğini, asgari ücretle çalışan kesimin korunması gerektiğini kaydetti

Barçın’ın konuşmasının ardından söz alan Maliye Bakanı Sunat Atun Elektrik Kurumu’nun en yaşamsal kurumlardan olduğunu belirterek, yapısal ve mali olarak bu şekilde sürdürülmesinin mümkün olmadığını söyledi.

Yeni tarifede ilk 250 kilovat için tarifenin 98 kuruş olduğunu belirten Atun, enerjide “kullanan öder” prensibi olduğunu, enerjinin dünyada en kıt kaynak olduğunu, 250 kilovatın ortalamanın üzerinde bir limit olduğunu söyledi.

Atun, çok kısa sürede zamanlı tarifenin de uygulamaya gireceğini belirtti.

Tüm muhalefet milletvekillerinin konuşmasının tamamlanmasının ardından kürsüye gelen Başbakan Faiz Sucuoğlu, 16 buçuk saattir tüm muhalefet milletvekillerini dinledikleri konuşmalarda bardağın hep boş tarafının görüldüğünü söyledi. Sucuoğlu, “Merak ettim Hükümet Programı’nın bir satırı bile doğru değil mi” diyerek sitem etti.

Sucuoğlu, ülkedeki sıkıntının hangi boyutta olduğunu muhalefetin de bildiğini belirterek, ekonomide gerekli tedbirleri alarak gerekirse “acı reçete” kullanacaklarını söyledi.

“Ya tamamen kaybedeceğiz, ya gerekli tedbirleri alacağız” diyen Başbakan Sucuoğlu, “Seçilme gailemiz yok; radikal kararsa radikal karar. Sıcak parayı nasıl getireceğiz onun planlamasını yapacağız sıcak parayı getirirsek 6 ay içinde bir rahatlama olacak” dedi.

“Plan ve programımız istediğimiz şekilde giderse bir yıl içinde belirli bir gelir gider dengeye oturacaktır” diyen Başbakan Sucuoğlu, ülkeyi tekrar ayağa kaldırmanın mücadelesini vereceklerini kaydetti.

Pandeminin yarattığı sorunların vergi gelirlerinin ve sıkıntıların ortada olduğunu söyleyen Sucuoğlu, muhalefete, “Eleştiri yapın ama sizden bir şey daha beklerim; alternatif çözüm de getirin” dedi.

Başbakan Sucuoğlu 16,5 saatin bir enerji gerektirdiğini belirterek, tüm milletvekillerine teşekkür etti

Anayasa ve Meclis İç Tüzüğü gereğince Hükümet Programı’nın güven oylaması için program üzerindeki görüşmelerin üzerinden bir tam gün geçmesi gerektiğinden oylama 3 Mart Perşembe günü saat 10.00’da yapılacak.

Cumhuriyet Meclisindeki mutabakatla Meclis Başkanlık Divanı seçimleri de perşembe günkü birleşime bırakıldı.

TAK