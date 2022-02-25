Hükümet programında, Kıbrıs sorunu ve KKTC hükümetinin yeni dönemde izleyeceği dış siyasete ilişkin hedefler oraya konuldu

Ulusal Birlik Partisi, Demokrat Parti ve Yeniden Doğuş Partisi koalisyonu ortaklığında oluşturulan yeni hükümetin programında Kıbrıs konusu, dış politika ve izlenecek siyesete ilişkin hedefler ortaya konuldu.

Programı okuyan Başbakan Faiz Sucuoğlu, her koşul ve şartta, her zaman Kıbrıs Türkü’nün yanında olan Anavatan Türkiye Cumhuriyeti ile tarihsel bağlar ve işbirliğinin daha da geliştirileceğine işaret ederek, Cumhurbaşkanı Tatar ile uyum içinde; hem güçlü iç siyaset, hem de güçlü dış siyaset için çalışılacağını vurguladı.

Başbakan Sucuoğlu, egemen eşit iki devlet temeline dayalı çözüm politikasının kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

Hükümetin, KKTC’nin dış politikasını, halkın hak ve çıkarları doğrultusunda, Ada’daki mevcut gerçekler ışığında yürütmeyi hedef alacağı kaydeden Sucuoğlu, “Dış politikada temel hedefimiz, sadece Kıbrıs meselesi bağlamında değil, diğer tüm alanlarda da, Kıbrıs Türk halkının meşru hak ve çıkarlarını korumak ve çok daha ileri bir noktaya taşımaktır” dedi.

Programda, Ada’daki iki tarafın siyasi eşitliği temelinde, ‘İki bölgeli ve iki toplumlu federasyon’ çerçevesinde bir anlaşmaya ulaşılması için 50 yılı aşkın süre Birleşmiş Milletler gözetiminde gerçekleştirilen müzakere süreçlerinde birçok çaba sarf edildiği ve bu çabaların Rum tarafının retçi tutumu nedeniyle başarısızlıkla sonuçlandığı da vurgulanarak, 2017’de, İsviçre Crans-Montana’da gerçekleştirilen Kıbrıs Konferansı’nın çökmesinin ardından ‘federasyon’ zemininin ortadan kalktığına işaret edildi.

Crans-Montana sonrası Kıbrıs Türk tarafının, Kıbrıs konusunda bir anlaşmaya varmak için başka seçeneklerin de değerlendirilmesi zamanının geldiğini açıkladığı hatırlatan Sucuoğlu, “Bu kapsamda KKTC, yeni Devlet politikasını 27-29 Nisan 2021 tarihlerinde Cenevre’de gerçekleşen 5+BM gayri resmi toplantısında açıklamış ve kayda geçirmiştir” dedi.

Adadaki mevcut gerçekler ışığında şekillenen KKTC’nin Kıbrıs konusundaki yeni devlet politikasının, devletin doğuştan gelen ve yadsınamaz bir hakkı olan egemen eşitlik ve eşit uluslararası statünün güvence altına alınmasını öngördüğü kaydedilen hükümetinin programında; KKTC Cumhurbaşkanlığı ve Anavatan Türkiye’yle uyum içinde çalışılacağı vurgulandı.

Başbakan Sucuoğlu, “Hükümetimiz, bu doğrultuda, Cumhurbaşkanlığımız ve Anavatan Türkiye ile istişare ve tam uyum içinde etkin ve yoğun çalışmalar yapacak, KKTC’nin egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsünün kabul edilmesi için uğraş verecektir. Eşit sahibi olduğumuz doğalgaz ve Doğu Akdeniz bölgesindeki hak ve çıkarlarımız, Türkiye Cumhuriyeti’nin de sarsılmaz desteğiyle birlikte korunmaya devam edecektir” dedi.

Programda, hükümetin, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin, Kıbrıs Türk halkını yok sayarak haklarını gasp etmesine izin vermeyeceği, Rum tarafının bu yönde atacağı adımlara Türkiye Cumhuriyeti’yle birlikte mukabil ve eş zamanlı yanıt verilmesi konusundaki kararlılığın muhafaza edileceğine de vurgu yapılırken, Doğu Akdeniz’e istikrar getirmeyi hedefleyen, doğalgaz konusunda işbirliği için öneri ve çağrıların geçerli olmaya devam edeceği kaydedildi.

UBP-DP-YDP Hükümeti Programı’nda, Kıbrıs konsunun yanı sıra uluslararası ve bölgesel kuruluşlar nezdinde yürütülecek dış politikaya ilişkin bilgilere de yer verildi.

Başbakan Sucuoğlu tarafından okunan programa göre; Kıbrıs Türk halkının haklı talep ve beklentilerinin uluslararası camia tarafından doğru anlaşılması için uluslararası ve bölgesel kuruluşlar nezdindeki girişimler devam edecek.

Bu kapsamda ‘gözlemci üyesi’ olunan İslam İşbirliği Teşkilatı, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı ve üye ülkeleri ile temasların daha da artırılması, hükümetin, yeni dönemdeki diğer öncelikli konularından biri olacak.

Bahsi geçen kuruluşların üye ülkeleri ile ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla KKTC ev sahipliğinde etkinlikler düzenlenmesi için girişim yapılacağı da belirtilen Hükümet Programı’nda, “İslam İşbirliği Teşkilatı ve Ekonomik İşbirliği Teşkilatı nezdindeki temsiliyetimiz ve her iki Teşkilatın çalışmalarına aktif katılımımızın ilerletilmesi yönündeki çalışmalara hız verilecektir” denildi.

Başbakan Sucuoğlu, Kıbrıslı Türklerin en temel sorunu olan izolasyonun sona erdirilmesi yönünde gerekli somut adımlar atılacağını, hükümetin, Kıbrıs Türk halkının uğradığı haksız izolasyonu anlatmak ve izolasyonu kırmak yönünde olumlu gelişmeler yaşanması için gerekli her türlü çabayı ortaya koyacağını vurguladı.

Sucuoğlu, KKTC toprağı olan Kapalı Maraş’a dair uluslararası hukuk çerçevesinde atılmakta olan adımlar devam ettirileceğini ve Cumhurbaşkanlığı ile Anavatan Türkiye ile birlikte Kapalı Maraş’ın açılımına yönelik gerekli kararların alınmasının sürdürüleceğini söyledi.

Kapalı Maraş’ın KKTC toprağı olduğu ve atılan adımların uluslararası hukuk ile uyumlu olduğu da hatırlatılan programda, bunun; uluslararası kamuoyu tarafından doğru bir şekilde anlaşılması için girişimlerin artacağı ve tüm bu faaliyetlerin gerçekleşmesine yönelik dış temsilciliklerin daha aktif bir rol üstlenmeleri için gerekli girişimlerin yapılacağı ifade edildi.