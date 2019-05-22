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HÜKÜMET PROTOKOLÜ İMZALANIYOR

HÜKÜMET PROTOKOLÜ İMZALANIYOR

UBP ve HP hükümet protokolünü imzalıyor

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CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman başkanlığındaki CTP-HP-TDP-DP’den oluşan dörtlü koalisyonun sona ermesinin ardından kurulan UBP- HP koalisyon hükümetinin protokolü imzalanıyor.

Cumhuriyet Meclisi Mavi Salonu’nda bir araya gelen iki partinin genel Başkanları Ersin Tatar ve Kudret Özersay, üzerinde uzlaştıkları hükümet programına imza atıyorlar.

Protokolün imzalanmasının ardından Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ersin Tatar saat 11.00’de Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya yeni kabineyi sunacak.

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