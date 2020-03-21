"Hükümet Türkiye sermayesine ait otelleri halkın kullanımına açma yönünde irade koyamamaktadır."

Sendikal Platform yazılı açıklamasında, “Beklentimiz hükümetin derhal özel hastane, otel ve toplumumuzun sağlığına katkı koyacak tüm yerleri halkın hizmetine sunulması, bu yöntemle de dünyanın savaş verdiği virüse karşı bizlerin de en güçlü şekilde ayakta durmasıdır” dedi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

“İngiltere’den ülkemize gelecekleri bir hafta öncesinden bilinmesine rağmen gerekli hiçbir tedbir alınmadan çocuklarımızı hijyensiz ortamlara yerleştiren zihniyetin, dünyanın savaştığı virüse karşı ne kadar ciddiyetsiz bir tavır içerisinde olduğunu göstermektedir.

Böylesi süreçlerde devletin tüm özel otel, öğrenci yurdu ve hastaneleri halkın kullanımına açması gerekirken, hükümet bu konuda aciz bir tavır sergilemekte, bir tek sahibi Kıbrıslı Türk olan otellere yurtdışından gelen insanlarımızı yerleştirebilmektedir. Türkiye sermayesine ait otellere ise söz geçirememekte ve halkın kullanımına açma yönünde irade koyamamaktadır. İnsanlarımızın sadece ülkeye girişlerini sağlayarak görevlerini tamamladıklarını düşünen hükümet yetkilileri, ne yazık ki insanlarımızı sözde karantina merkezi olarak adlandırdıkları yerlerde sağlıksız koşullarda resmen belirsizliğe terk etmiştir.

Yine bu hükümetin yönetim zafiyetlerinden birisi, belki de en önemlisi, Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’ni karantina merkezi yapmasıdır. Ülkede bu kadar çok özel hastane varken ve normal dönemlerde bu hastanelere astronomik rakamlar ödenirken, içerisinden geçtiğimiz bu olağanüstü süreçte bu hastanelere el konulup halka hizmet için kullanılmaması tam anlamıyla basiretsizliktir. Ülkedeki tüm uzmanlara göre devlet hastanesinin karantina merkezi olması çok riskli ve sağlık sistemini çökertecek bir hareket olduğu defalarca dile getirilmiştir. Özel hastanelerin bir bölümünün halkın kullanımına açılarak karantina merkezi yapılması gerekirken, tüm yükü kamu hastanelerinin sırtına yüklemek, normal zamanlarda olduğu gibi özel hastanelerin böylesine bir kaos ortamında dahi kar yapma iştahlarını kabartmaktadır.”