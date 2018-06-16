“HÜKÜMET VERDİĞİ SÖZÜ TUTTU VE TUTMAYA DEVAM EDECEK”

Kudret Özersay “Mal beyanına dair verdiğikleri söz ve şu anda mal beyanları incelemesinin Hangi Noktada Olduğu konusunda kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla Sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Özersay açıklamasında “Hükümet bu konuda verdiği sözü tuttu ve tutmaya devam edecek” dedi. Açıklamanın tam metni aşağıdaki gibidir.

Mal beyanına dair verdiğimiz söz ve şu anda mal beyanları incelemesinin HANGİ NOKTADA OLDUĞU konusunda kamuoyunu bilgilendirmek isterim:

1- Halkın Partisi kurulduğundan bu yana, özellikle bakan, milletvekili ve üst düzey kamu görevlilerinin mal beyanlarının DENETLENMESİ gerektiğini savundu. Yürürlükte bulunan mal bildirimine dair yasaya göre mal gizleme, yalan beyan, mal kaçırma gibi eylemler suçtur ancak bu güne değin eğer varsa bu suçun tespiti için gerçek anlamda bir denetleme yapılmamıştır.

2- Hükümet kurulurken dört siyasi parti, Koalisyon Protokolüne mal bildirimi yasasının gereğini yapacağımız sözünü verdik.

3- Hükümet kurulduktan sonra bu konuda en az üç kez açıklama yaptım ve mal beyanlarının yakında açılacağını ve denetleneceğini söyledim. Göreve geldikten sonra bu denetleme sürecinin önünü açmak için bu konuda Meclis Başkanlığı’na bazı MEKTUPLAR VE BELGELER de sundum.

4- Peki şimdi hangi aşamadayız?

5- Meclis divanı mal beyanları konusunda toplantılar yaptı. Geçmişte yapılmamış olan bir şey yapıldı ve MAL BEYANLARI AÇILDI. Bu bir ilktir diye biliyorum, yanlışım varsa birisi düzeltsin. Yasada belirtilen şekilde divan üyesi vekiller huzurunda inceleme başladı. Sadece şu anda milletvekili olan değil geçmişte milletvekili ve bakan olan ve şu anda bakanlık görevinde olmayan isimlerin beyanları da açıldı.

6- Şimdi vekillerin/bakanların/bir önceki dönem vekil veya bakan veya başbakan olanların beyan ettikleri mal varlıkları aşikar şekilde gerçeği yansıtmıyorsa konu BAŞSAVCILIĞA aktarılacak.

7- Tahminim gelecek hafta bu nitelikte olan bazı beyanların BAŞSAVCILIĞA aktarılacağı yönündedir. Konu Başsavcılığa iletildiğinde de kamuoyuna bu konuda bilgi vereceğim.

8- Özetle Hükümet bu konuda verdiği sözü tuttu ve tutmaya devam edecek, gereğini yapacak. Bu koalisyon protokolüyle birbirimize verdiğimiz bir söz olduğu kadar Halka karşı sorumluluğumuzdur, taahhüdümüzdür.

9- Peki mal beyanları Başsavcılığa iletilen vekil/bakan/eski vekil eski bakan veya eski başbakanlar ne olacak? Başsavcılık yapacağı incelemeyle yasaya aykırı yalan beyan, mal gizleme/mal kaçırma durumlarının olup olmadığına bakacak. Eğer beyan ile gerçek örtüşmüyorsa veya yapılan beyandan sonra kaynağı belli olmayan ani zenginleşme olduysa ya da önemli bir artış olmasına rağmen beyan yapılmadıysa yasanın ihlal edildiği saptamasını yapacak olan Başsavcılık suç unsuru olduğu için Meclis’e başvuracak.

10- Bir yıldan üç yıla kadar HAPİS CEZASI alınmasına neden olabilecek bu suçlarla ilgili olarak Başsavcılık bir milletvekilinin suç işlediği düşüncesindeyse Meclis’e bu kişi veya kişilerin dokunulmazlığının kaldırılması için talepte bulunacak. Aynen geçtiğimiz haftalarda bir milletvekili ile ilgili olarak yaptığı gibi.

11- Bunun ertesinde de yine koalisyon protokolümüzde söz verdiğimiz gibi hangi partiden olursa olsun savcılıktan bir vekile dair dokunulmazlığın kaldırılması talebi gelirse dokunulmazlığın kaldırılması yönünde hareket edeceğiz.

12- Peki sonra? Sonra, mahkeme önünde yargılama ve suç işlendiği kesinleşirse ceza.

Biz boşuna “kimini MAHALLEYE, kimini MAHKEMEYE” dememiştik. Seçimle bazı vekiller ve bakanlar mahalleye gittiler. Şimdi sıra varsa suç işlemiş olanların MAHKEMEYE gönderilmesindedir.

Biz SABIRLA ve İNATLA sürecin takipçisi olacağız ve sözümüzü tutacağız. Sizleri de her aşamada bilgilendireceğiz.

#Çalışmaya devam