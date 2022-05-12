Hükümeti kurmakla görevlendirilen Üstel görüşmelerine bugün başlayacak

UBP Parti Meclisi, Cumhurbaşkanı tarafından hükümeti kurmakla görevlendirilen Ünal Üstel’e yetki verdi.

Hükümeti kurmakla görevlendirilen Ünal Üstel ise görüşmelerine bugün başlayacak.

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Başbakan Faiz Sucuoğlu, UBP’nin gireceği her sıkıntılı sürecin ülkeyi de sıkıntıya sokacağını vurgulayarak, bu sıkıntılı sürecin de aşılacağını söyledi.

Parti başkanlığının süreceğini ve başbakan ile yakın çalışma içinde olacaklarını da kaydeden Sucuoğlu, “Herkesin UBP’nin büyüklüğünü, ağırlığını, seçim başarısını da anlaması, kabul etmesi lazım” dedi.

UBP Parti Meclisi sonrası açıklama yapan Sucuoğlu, üyelerin bu süreçte gerekli hassasiyeti gösterdiğini de vurgulayarak, tabanla sürekli olarak görüştüklerini ve sıkıntılı süreci hayırlısı ile aşacaklarına inandığını belirtti.

Sucuoğlu, Yeniden Doğuş Partisi ve Demokrat Parti’nin son dakika karar değiştirmesinin mevcut dengeleri değiştirdiğini anlatarak, kendi inanç, kişilik ve değerlerine göre, bu 2 parti ile tekrar koalisyon ortaklığı konuşmanın mümkün olamayacağını, bugün de aynı fikirde olduğunu söyledi.

Halkın Partisi ve Cumhuriyetçi Türk Partisi için de yeni bir seçim tarihi belirlenmesinin ‘olmazsa olmaz’ olduğuna vurgu yapan Sucuoğlu, 3 ayın, 6-8 ayın ardından bir seçim daha kaldırmayacağını, bu nedenle bu iki parti ile de bir koalisyonun mümkün olamadığını anlattı.

Sucuoğlu, herkesle dostluğunun baki olduğunu ancak, kendilerini son dakikaya kadar oyalayan koalisyon ortaklarına karşı kırgınlığı olduğunu da belirtti.

Ortaya konulan maddelerin hepsinin zaten protokolde yer aldığını kaydeden Sucuoğlu, ancak partilerin bunda direttiğini söyledi.

Sucuoğlu, “UBP,24 vekille böyle sürüklenecek bir parti değildir. UBP’li vekiller de bana bu aşamada destek vermiştir. Bu noktada aynı düşüncedeydik. Belki kırgınlık varsa bundandır” dedi.

Sucuoğlu, DP ve YDP’nin aynı tehditvari şekilde taleplerde bulunmasının sonraki süreçte de devam etmesinin UBP için kabul edilemez olduğuna da işaret etti.

Sucuoğlu, “Ya bunu imzalarsınız ya da biz hükümete girmeyiz durumunun devamı halinde ipler tamamen kopabilir, UBP olarak bu noktadayız. Bize yapılan tehditvari duruş inşallah yine yaşanmaz. Bu şekilde bir zorlamaya giderlerse bu tehdit UBP taban ve tavanında hoş karşılanmaz, kabul da görmez” dedi.

BRT