"Hükümetimiz, yangın helikopteri teminini gündemine almıştır"

Başbakan Ersin Tatar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bugünkü yangından dolayı çok üzgün olduğunu, yangınlara müdahale kabiliyetini artıracak kararlar alınacağını ve hükümetin yangın helikopteri teminini gündeme aldığını açıkladı.

Tatar'ın paylaşımı şu şekilde;

‘CİĞERLERİMİZ YANDI…ÇOK ÜZGÜNÜZ…YANGINLARA MÜDAHALE KABİLİYETİMİZİ ARTIRACAK KARARLAR ALACAĞIZ: Tepebaşı köyümüz yakınlarında başlayarak Kalkanlı köyümüze, ODTÜ KKTC kampüsü yakınlarına kadar uzanan büyük yangın çok yoğun çalışmalar sayesinde önemli ölçüde kontrol altına alınmıştır. Bazı yerlerde devam eden parlamalar dolayısı ile çalışmalar sabaha dek aralıksız sürdürülecektir. Sabah saatlerinden itibaren ise yeni bir durum değerlendirmesi yapılarak gereken adımlar ivedilikle atılacaktır. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Komitesi görev başındadır. Hükümetimiz, yangın helikopteri temini dahil alınması gereken tüm kararları alarak yangınlara müdahale kabiliyetimizi artırma konusunu gündemine almıştır. Yangının söndürülmesi çalışmalarımıza katkı sağlayan halkımıza, askerlerimize, itfaiye ve polisimize, yerel yönetimlerimize, sivil savunma ekiplerimize, belediyelerimize, kaymakamlıklarımıza, KKTC Orman Dairesi ve personeline, Türkiye Orman Genel Müdürlüğü’ne,Anavatan Türkiye Hükümeti’ne, büyük duyarlılık gösteren medyamıza ve Rum Yönetimi’ne teşekkür ediyorum. İnşallah bu son olur. Herkesten rica ediyorum; Lütfen çevre temizliğine önem verelim. Yangın riskini artırıcı davranışlardan kaçınalım..’ dedi.