Başbakan Tufan Erhürman, yaşanan sel felaketi ve kayıplarla ilgili olarak “yaraların sarılması yanında eş zamanlı önceliğimiz sorumluların tespit edilmesidir” dedi.

“Hükümetimiz yaşananların unutulmasına ve unutturulmasına müsaade etmeyecek” diyen Erhürman yaşanların bir daha yaşnamamsı için gereken her türlü önlemin alınacağını yaşanılanların kaynağı olan her türlü hata, ihmal ve sorumluluğun da hızla tespit edileceğini vurguladı.

Pek çok noktada özellikle dere yataklarıyla ilgili koşulların mevzuata ve bilimsel verilere uygun olmamasının hasarı artırdığına işaret eden Başbakan, Erhürman, KTMMOB uzman heyeti tarafından Ciklos’taki duruma ilişkin verilerin de yer alacağı ilgili bölgeleri kapsayan bir bilirkişi raporunun hazırlanacağını ve raporun, şeffaf bir biçimde kamuoyuyla paylaşılacağını da açıkladı.

Başbakan Erhürman, son yaşanan sel felaketi ve kayıplarla ilgili yazılı açıklama yaparak hayatını kaybeden gençlere Tanrıdan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diledi.

Dört kişinin yaşamını yitirdiği, onlarca kişinin maddi zarar gördüğü ciddi bir felaket yaşandığını felaketin en ağır kısmının Ciklos’ta yaşanan can kayıpları olduğuna işarte eden Başbakan Tufan Erhürman, “Yaşadığımız felaket de acımız ve üzüntümüz de büyüktür. Yaraların toplumsal dayanışma içerisinde hızla sarılması birinci önceliğimizdir” dedi.

Bunun yanında, Lapta, Alsancak, Girne ve Dikmen’de ciddi maddi hasar oluştuğunu belirten Başbakan Erhürman, pekçok kişinin felaket sonrasında zor koşullarda kaldığını kaydetti.

Erhürman açıklamasında “Yaraların sarılması yanında eş zamanlı önceliğimiz, ilgili bölgelerde oluşan zararı doğuran veya artıran hukuka aykırı uygulama, hata, ihmal ve bunlardan sorumlu kişiler varsa bunların hızla tespit edilmesi ve gerekli işlemlerin hızla başlatılmasıdır.” ifadelerini kullandı.

Süreç içerisinde, bir yandan Ciklos’taki arama çalışmaları Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı PGM, Sivil Savunma Teşkilatı, Kayıp Şahıslar Komitesi, İtfaiye Müdürlüğü tarafından aralıksız yürütülürken, zarar gören belediyelerin başkanlarıyla Başbakanlık’taki kriz merkezi arasında sürekli iletişim sağlandığını belirten Başbakan, Vakıflar İdaresi ve Kızılay’ın yardımlarının ihtiyaçlı vatandaşlara ulaştırıldığını, kamunun ve özel sektörün iş araçlarının gereksinim duyulan bölgelere yönlendirildiğini açıkladı.

Başbakan Erhürman, yaşanan felaketle birlikte, zararın doğduğu yerlerde yapılan incelemelerde, pek çok noktada özellikle dere yataklarıyla ilgili koşulların mevzuata ve bilimsel verilere uygun olmamasının hasarı artırdığını ifade etti.

Başbakan Erhürman, sel felaketinden bir sonraki gün Kıbrıs Türk Mimar ve Mühendis Odaları Birliği ile yapılan toplantıda alınan kararları da açıkladı.

Başbakan, KTMMOB uzman heyeti tarafından Ciklos’taki duruma ilişkin verilerin de yer alacağı ilgili bölgeleri kapsayan bir bilirkişi raporunun hazırlanacağını ve raporun, şeffaf bir biçimde kamuoyuyla paylaşılacağını söyledi.

Ciklos’ta yaşanan olayla ilgili adli soruşturmanın da mevzuat çerçevesinde Polis Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirileceğini anlatan Başbakan Erhürman, ayrıca, daha önceki yıllarda KTMMOB ve AB Koordinasyon Merkezi tarafından yürütülen havza yönetim planlarıyla ilgili çalışmaların da güncelleneceğini, bu çalışmaların ilgili tüm kurumlardan ve üniversitelerimizden de destek alınarak KTMMOB koordinatörlüğünde tamamlanacağını kaydetti.

“Başta hükümetimiz olmak üzere hiçbirimizin yaşananları unutmak ve unutturmak gibi bir lüksü yoktur”diyen Erhürman,. “Yaşadığımız felaket de acımız ve üzüntümüz de büyüktür. Yaraların toplumsal dayanışma içerisinde hızla sarılması birinci önceliğimizdir”dedi.

Erhürman “Yaşadıklarımız bir kez daha göstermiştir ki kamu yararı için gerekli durumlarda bireysel hak ve menfaatlerden hukuksal çerçeve içinde ödün vermek zorunludur ve bu tip felaketleri en azından bu boyutta yaşamak istemiyorsak hepimizin bu anlayışla hareket etmesi şarttır”dedi.

Erhürman, Bu çerçevede Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin başlattığı yardım kampanyasına katkıda bulunmak isteyenlerin ilgili bilgilere Evkaf’ın internet sayfasından ulaşabileceğini hatırlattı.

Başbakan Erhürman, halka ve özellikle felaketten zarar görenlere tekrar geçmiş olsun dileyerek hayatını kaybedenlere rahmet ve yakınlarına sabır diledi.

Erhürman, “hükümetimiz yaşananların unutulmasına ve unutturulmasına müsaade etmeyecek ve gerekli girişimleri hızla yapacaktır”ifadelerine yer verdi.