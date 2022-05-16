Hükümetin güven oylaması Çarşamba günü yapılacak
Hükümetin güven oylaması Çarşamba günü yapılacak
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Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, Başbakan Ünal Üstel Başkanlığı’nda oluşturulan Ulusal Birlik Partisi-Demokrat Parti-Yeniden Doğuş Partisi koalisyon hükümetinin programını görüşmek üzere toplandı.
Anamuhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi ve Halkın Partisi milletvekilleri toplantıya katılmadı…
Genel Kurul’da söz alan milletvekili olmazken, hükümet programı üzerindeki görüşmeler tamamlandı.
Meclis İç Tüzüğü uyarınca güven oylaması hükümet programının görüşülmesinden bir tam gün sonra yani 18 Mayıs Çarşamba günü yapılacak…
BRT
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